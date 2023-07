Svitolina foi mãe há nove meses e vai jogar nas meias-finais de Wimbledon

A jogar o seu décimo torneio após ter sido mãe, o rugir de Elina Svitolina, a tenista que joga por muito mais do que ela próprio, continuará a ecoar pelo All England Club, em Londres. E com mais decibéis a suportá-lo.

A tenista ucraniana, 76.ª classificada do ranking mundial, logrou esta terça-feira a sua mais estrondosa vitória desde o seu retorno à competição, nem nove meses após dar à luz: ganhou em três sets (7-5, 6-7 (5-7) e 6-2) à melhora da atualidade e grande dominadora do circuito feminino no último ano e meio, Iga Swiatek.

A polaca, número um do mundo, cedeu em duas horas e 41 minutos para a ucraniana regressar às meias-finais de Wimbledon onde já estivera em 2019, na sua ‘pré-vida’ com a raquete, antes de ser mãe de uma menina com Gael Monfils (francês que também é tenista) e de o exército de Vladimir Putin invadir a Ucrânia.

Svitolina jogará as ‘meias’ de um Grand Slam pela terceira vez na carreira e deixa o trono do ranking à mercê de uma nacionalidade contra a qual, ironicamente, tem vincado o pé com a sua postura desde o eclodir da guerra: caso Aryna Sabalenka chegue à final em Londres, destronará Swiatek e colocará a Bielorrússia na liderança do circuito.

A ucraniana de 28 anos - defrontará a checa Marketa Vondrousova, 42.ª classificada da hierarquia, na próxima ronda -, recusa cumprimentar em court adversárias nascidas na Rússia ou nesse país (que apoia formalmente as intenções de Putin) antes ou no final dos encontros.

Essa possibilidade foi aberta ao derrotar Iga Swiatek, a polaca que muito tem demonstrado o seu apoio à Ucrânia, noção reconhecida por Elina Svitolina no final do encontro. “Não só é uma grande campeã, como é uma pessoa inacreditável. Foi das primeiras a realmente ajudar o povo ucraniano, e foi uma ajuda gigante. Não é fácil jogar contra alguém com quem partilhaste tantos bons momentos”, disse a tenista que já garantiu um regresso, pelo menos, às 30 melhores do ranking.

E, para celebrar isso e tudo mais, alegremente também anunciou: “Primeiro que tudo, provavelmente hoje vou beber uma cerveja.”