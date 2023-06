Iga Swiatek regressa à final feminina de Roland-Garros, surpreendente Karolína Muchova será a adversária

Iga Swiatek e Karolína Muchova são as finalistas do torneio feminino de Roland-Garros, depois de derrotarem Beatriz Haddad Maia e Aryna Sabalenka, respetivamente, nas meias-finais que decorreram esta quinta-feira em Paris.

A primeira a garantir um lugar no encontro decisivo do segundo torneio do Grand Slam do ano foi Karolína Muchova, que surpreendeu Sabalenka, n.º 2 mundial e vencedora do Open da Austrália. Num dos melhores encontros do torneio, a checa que é apenas n.º 43 do ranking, saiu vencedora de uma longa batalha de 3h13 minutos, batendo uma das favoritas à vitória no torneio por 7-6(5), 6-7(5) e 7-5, num encontro em que Muchova chegou a estar a perder por 2-5 no derradeiro parcial, salvando ainda um match point da bielorrussa.

Depois de ter sido semifinalista no Open da Austrália em 2021, trata-se do melhor resultado da carreira para Muchova, que no caminho para a final já havia derrotado a grega Maria Sakkari, 8.ª cabeça de série, na 1.ª ronda, e nos quartos de final afastou Anastasia Pavlyuchenkova, antiga finalista do torneio.

Na segunda meia-final, mais uma grande batalha, com a campeã em título, Iga Swiatek, a ser obrigada a elevar o seu jogo, principalmente no 2.º set, para bater a brasileira Bia Haddad Maia, 14.ª pré-designada, que tinha o apoio de Gustavo Kuerten, triplo vencedor do torneio em 1997, 2000 e 2001, nas bancadas do Philippe-Chatrier. A polaca venceu por 6-2 e 7-6(7), num encontro muito equilibrado.

Clive Mason

No dia do 6.º aniversário de Maria Esther Bueno, a única tenista brasileira a chegar a uma final de Roland-Garros, ainda antes da era Open, a direita da esquerdina Haddad Maia causou muitos problemas à líder do ranking mundial. A tenista de São Paulo, de 27 anos, ainda chegou a ter ponto no tie break para levar o jogo para uma terceira partida, mas os ângulos impossíveis das pancadas de Swiatek dirigiram mesmo a polaca para a segunda final consecutiva em Paris, terceira em quatro anos.

Com apenas 22 anos, Swiatek pode elevar para três os títulos em Roland-Garros, ela que tem sido a mais consistente das tenistas do circuito feminino nos últimos anos.

Mais uma estreante na final

Pela quinta edição consecutiva, Roland-Garros terá na final uma estreante nestas andanças. Para Karolína Muchova é a primeira final num torneio do Grand Slam, praticamente quatro anos depois da última final, no Korea Open, em 2019, que venceu, naquele que é o único título da checa de 26 anos, que já chegou a ser n.º 19 do Mundo, mas cuja carreira tem sido fustigada por muitas lesões.

Muchova junta-se assim a Ashleigh Barty, Marketa Vondrousova (ambas em 2019), Iga Swiatek (2020), Barbora Krejcikova e Anastasia Pavlyuchenkova (as duas em 2021) e Coco Gauff (2022), que tiveram também em Roland-Garros a sua estreia em finais de torneios major.