Daniil Medvedev derrota Jannik Sinner e volta aos títulos no ATP 500 de Roterdão

O russo Daniil Medvedev, 11.º da hierarquia mundial, venceu o ATP 500 de Roterdão, chegando aos 16 títulos na carreira e estreando a sala de troféus em 2023. Na final da competição nos Países Baixos, o tenista que em 2022 foi durante 16 semanas o líder do ranking ATP levou a melhor sobre o italiano Jannik Sinner, 14.º do mundo, por 5-7, 6-2 e 6-2.

Em duas horas e 31 minutos de embate, o jovem de 21 anos começou melhor, mas com o passar do tempo e o impacto do desgaste o russo impôs-se. Foi o terceiro ATP 500 de Medvedev e o primeiro título desde Viena, em outubro.

Sinner chegou a Roterdão depois de ganhar, na semana passada, o torneio de Montpellier. No entanto, após triunfos de prestígio rumo à final, como frente a Stefanos Tsitsipas, não teve argumentos para superar o russo de 27 anos.

Medvedev só cedeu dois sets em todo o torneio. O russo, que teve uma grande queda no ranking por não ter conseguido defender os pontos somados no Open da Austrália — em 2022 foi à final, este ano caiu perante Korda na terceira ronda —, vai agora voltar aos 10 primeiros da hierarquia mundial.

Com este 16.º título da carreira, Medvedev supera o total de conquistas de Marat Safin. Entre os tenistas russos, só Nikolay Davydenko, com 21 títulos, e Yevgeny Kafelnikov, com 26, ganharam mais.