Uma das regras mais antigas de Wimbledon caiu: jogadoras poderão entrar em campo com calções interiores escuros

Nos últimos tempos já parecia uma mudança anunciada, com a especulação a aumentar depois da última edição do torneio de Wimbledon. Tratando-se de uma tradição centenária, as alterações seriam sempre recebidas com resistência, mas aconteceu: o vestuário totalmente branco já não vai ser obrigatório para as tenistas, que poderão começar a usar calções interiores mais escuros.

A exigência de Wimbledon em relação ao equipamento totalmente branco para jogadores é uma das características mais conhecidas do torneio de Grand Slam britânico e está nas regras do torneio desde a década de 80 do século 19, mas o All England Club decidiu atualizar as regras após conversar "com a WTA, fabricantes de vestuário e equipas médicas sobre a melhor forma de apoiar as mulheres e raparigas a competir nos campeonatos".

Este apoio é necessário para que as jogadoras se sintam mais confortáveis a jogar enquanto estão menstruadas durante os dias em que o torneio decorre. Na última edição do major britânico o tema foi bastante discutido pelas atletas e houve até protestos à entrada do recinto.

"Estamos empenhados em apoiar as jogadoras e em ouvir o seu feedback sobre a forma como podem jogar no seu melhor", disse Sally Bolton, diretora executiva do All England Club, numa declaração. "Tenho o prazer de confirmar que, após consulta com jogadoras e representantes de vários grupos de interessados, o Comité de Gestão tomou a decisão de atualizar a regra do vestuário branco em Wimbledon. Isto significa que a partir do próximo ano, as mulheres e raparigas terão a opção de usar calções interiores coloridos, se assim o desejarem”.

As novas regras estabelecem que essa cor deve ser média ou totalmente escura. A organização informou ainda que os requisitos para outras roupas, acessórios e equipamentos permanecem inalterados.

“A nossa esperança é que este ajuste da regra ajude as jogadoras a concentrarem-se puramente no seu desempenho, aliviando uma potencial fonte de ansiedade", disse Bolton, sendo que várias atletas já tinham afirmado que realmente sentem ansiedade ao serem obrigadas a usar branco.