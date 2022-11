A tradição do vestuário totalmente branco em Wimbledon pode ser alterado devido à menstruação das jogadoras

A última edição do torneio de Wimbledon ficou marcada pelos protestos contra a regra de vestir apenas a cor branca. O tema foi abordado durante uma mensagem deixada à entrada do recinto, com os organizadores do mesmo a defenderem que a tradição “arcaica” estava a tornar a vida desnecessariamente difícil para as mulheres no ténis. Mas as atletas que jogam ou já jogaram o torneio também tornaram pública a sua opinião.

“Definitivamente, algo que afeta as atletas! Finalmente trazem-no para a atenção de todos! Para não mencionar o stress mental de ter de usar apenas branco em Wimbledon e rezar para não ter o período durante essas duas semanas”, escreveu Monica Puig nas redes sociais.

Quatro meses depois, a organização do torneio respondeu finalmente ao problema e prepara-se agora para tornar o código de vestuário um pouco menos rígido.

Segundo o “The Telegraph”, é provável que a regra do equipamento totalmente branco seja relaxada no próximo verão, desta forma será aplicado apenas às peças de roupa visíveis e deixará de ser obrigatório em relação à roupa interior. “Dar prioridade à saúde das mulheres e apoiar as jogadoras com base nas suas necessidades individuais é muito importante para nós, e estamos em discussões com a WTA, com os fabricantes e com as equipas médicas sobre as formas como o podemos fazer”, lê-se num comunicado do All England Club.

Por regra, o código totalmente branco é sempre rigorosamente verificado. Este verão, a tenista romena Mihaela Buzarnescu chegou a ter que trocar de sutiã com a sua treinadora alguns minutos antes do seu jogo começar, depois de ter sido alertada por estar com um sutiã preto.

“O branco que eu tinha era demasiado transparente e podia-se ver tudo por baixo, não o podia usar, por isso pedi emprestado à minha treinadora”, explicou a tenista.

Ainda assim, existiram momentos em que as atletas não cumpriram esta regra. Em 2007, Tatiana Golovin surgiu no court com uns calções vermelhos por baixo da saia branca. A tenista garantiu que não esteve relacionado com a menstruação, mas sim porque se esqueceu de os tirar depois do aquecimento.

Durante muitos anos, Wimbledon foi dirigido por homens, mas, neste momento, é Sally Bolton a diretora-executiva e talvez Debbie Jevans venha a ser nomeada presidente. Fica claro que esta nova influência feminina está a ser positiva para o torneio, que começa a prestar atenção às necessidades das jogadoras.