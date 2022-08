Umas bolas para homens, outras para as mulheres. As tenistas estão descontentes com as bolas “horríveis” com que vão jogar no US Open

Serena Williams entra no US Open em busca da última vitória da carreira, Emma Raducanu procura defender o título que venceu em 2021 e Iga Swiatek chega ao torneio no número 1 do ranking mundial e de olho na terceira conquista de um Grand Slam. Mas algumas das tenistas em prova vão encontrar um obstáculo extra no caminho até à vitória: as bolas "horríveis", segundo a polaca.

Várias tenistas queixaram-se nos últimos dias destas bolas, que são diferentes das mais pesadas utilizadas pelos homens no mesmo torneio. A tenista espanhola Paula Badosa salientou mesmo que estas bolas não estão disponíveis para as jogadoras conseguirem praticar fora dos Estados Unidos, sendo que este é o único Grand Slam em que elas são utilizadas.

Swiatek garantiu que podem colocá-la em desvantagem. Além das questões de controlo, a tenista concordou com a espanhola e voltou a realçar que não consegue comprá-las na Europa.

"Não sei, há uns 15 anos provavelmente as mulheres tiveram algumas lesões no cotovelo porque as bolas eram mais pesadas e mudaram para as bolas das mulheres, mas, neste momento, estamos tão bem preparadas fisicamente que acho que isso não iria acontecer", disse em conferência de imprensa.

Mas é possível que nem todas as jogadoras estejam descontentes. Andy Murray previu uma forte defesa do título para Emma Raducanu, salientando que as bolas mais leves irão favorecer o seu jogo preciso e metódico - o triunfo da tenista britânica no ano passado, usando as mesmas bolas, demonstra que ela está à vontade com elas.

“Assisti a alguns jogos da Emma na semana passada. Vi a maior parte do jogo contra a Serena [Williams] e depois o jogo contra a [Jessica] Pegula. Apesar de a Emma ter perdido esse, ela está a jogar muito melhor. As bolas que eles usam aqui ajudam muito. São muito mais leves e isso permite que ela consiga mais nos seus lançamentos, nos serviços. Ela parece ter gostado das condições na semana passada. Imagino que, sendo rápido aqui em Nova Iorque, ela irá apreciá-las. É de esperar que ela jogue bem na próxima semana”, disse Murray ao “The Telegraph”.

Tantas críticas acabaram por levar a Women's Tennis Association (WTA) a reagir. Ao "The Washington Post", um porta-voz disse que a organização "continuará a monitorizar" as reclamações sobre a bola e a discuti-las com "as atletas e a equipa de ciência desportiva".

As bolas utilizadas pelos homens e pelas mulheres no US Open são idênticas em tamanho, peso e salto, disse Jason Collins, diretor na Wilson Sporting Goods, que fabrica as bolas utilizadas no torneio. Em entrevista ao "The Post", Collins afirmou que a única diferença reside na cobertura em feltro.

O diretor explicou que a bola utilizada no torneio masculino é mais fofa, criando uma superfície mais espessa. O feltro na versão feminina é "mais justa", o que torna a bola mais aerodinâmica.