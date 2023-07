Caso Rafael Leão: Sporting recebeu do Lille €19,6 milhões, mas continua a exigir mais dinheiro

O Sporting comunicou que recebeu do Lille €19,67 milhões de indemnização pela rescisão do futebolista Rafael Leão, em 2018, mas quer mais e "continua a reclamar" um valor de €45,2 milhões.

Na comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting dá conta do recebimento "feito espontaneamente por ação unilateral do clube francês, sem qualquer acordo prévio", pelo que continua a exigir o pagamento da indemnização, no montante mínimo de €45.292.516.

O valor pago pelo Lille corresponde ao decidido pela FIFA, relativamente a este caso, mas o Sporting interpôs recurso para o TAS (Tribunal Arbitral do Desporto), em Lausana, em que exige aquela verba, que se baseia no montante da cláusula de rescisão que o avançado, agora do AC Milan, tinha aquando do assalto à academia sportinguista.

O internacional português foi um dos nove futebolistas que rescindiram unilateralmente com o Sporting, após o ataque de adeptos à Academia do clube, em Alcochete, em maio de 2018. Na altura, Rafael Leão assinou pelos franceses do Lille, a custo zero.

O Sporting chegou a acordo e foi compensado financeiramente pelos outros quatro jogadores que acabaram por sair do clube: Rui Patrício (€18 milhões), Podence (€7 milhões), William Carvalho (€16 milhões) e Gelson Martins (€22,5 milhões, numa operação que envolveu a compra de Luciano Vietto por €7,5 milhõs).