Sporting já conhece primeiros adversários para a pré-época 2023/24

O Sporting inicia a época de futebol de 2023/24 em 2 de julho e volta a realizar um estágio em Lagos, no Algarve, local que recebeu nas últimas três pré-temporadas a equipa dos ‘leões’, informou hoje o clube.

Apesar do regresso acontecer no domingo de 02 de julho, a equipa apenas estará no Algarve entre 15 e 26 desse mês, num período em que terá jogos particulares com os belgas do Genk (19 de julho) e com os espanhóis da Real Sociedade (25 de julho).

Depois disso, já no final do mês, em 30 de julho, a equipa comandada por Rúben Amorim disputará no Estádio José de Alvalade o troféu dos Cinco Violinos, num jogo em que defrontará os também espanhóis do Villarreal.

No início de agosto, está previsto ainda um jogo particular no terreno dos ingleses do Everton, em Goodison Park, em Liverpool.

Em 2023/24, o Sporting disputará nas competições europeias a fase de grupos da Liga Europa, depois de na última temporada ter falhado o acesso aos lugares de ‘Champions’, terminando em quarto lugar, atrás do Sporting de Braga, que começará na terceira pré-eliminatória da competição.