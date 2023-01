Rúben Amorim: “Fizemos um excelente encontro, a primeira parte foi muito boa. O jogo acabou aos 75'”

Sporting perde apesar da boa primeira parte

“É difícil encontrar as palavras neste momento. Acho que fizemos um excelente encontro, a primeira parte foi muito boa, com um azar no primeiro golo, tomámos conta do jogo, tentámos sempre jogar. Na segunda parte, o jogo acabou aos 75'. Jogámos melhor, criámos mais ocasiões, mas é assim”

Sporting pior na segunda parte que na primeira

“O FC Porto baixou o Galeno, defendeu com mais um. Quisemos acertar com o Ugarte a sair por fora e conseguimos levar a bola para a frente. Mas depois da expulsão acabou o jogo e aí foi tentar lutar pela vida, tentar marcar um golo. Não conseguimos e sofremos um golo no fim”

Primeira vez que não ganha Taça da Liga

"Não me causa mossa, causa mais aos jogadores, mas já deviam estar habituados. Às vezes acontecem estas coisas, é pensar em quarta-feira, temos jogo para o campeonato [contra o Sporting de Braga]