Rúben Amorim e o futuro de Pedro Porro: “Até ao jogo já não sai, vai para estágio e eu estou ao pé dele”

Hipótese de uma equipa surpreender a outra

“Acho que é difícil surpreender. Depende como as equipas se adaptam às situações do jogo. Os treinadores e os jogadores conhecem-se, o FC Porto já mudou a sua forma de jogar, nós também temos as nuances diferentes, mas não será uma surpresa porque há todo o tipo de observação. São duas equipas com estilos diferentes, cada equipa tentará levar o estilo a ser mais forte. Temos de aumentar a intensidade e agressividade, não se pode jogar contra o FC Porto de Sérgio Conceição sem ser muito agressivo”

Se Pedro Porro for transferido até à final, poderá ir a jogo?

“Até ao jogo já não sai, vai para estágio e eu estou ao pé dele. Eu sei que ultimamente o futebol tem mudado um bocadinho, mas os clubes estão em primeiro lugar e o jogador está apto a jogar desde que esteja inscrito pelo Sporting ou por outro clube, tem de ir a jogo. Aqui isso é um facto, uma certeza. A indicação que tenho é que o Porro está apto e, mais importante ainda, é que se não estivesse apto haveria outro jogador. Nós temos de estar muito bem como equipa. Nós funcionamos muito bem como equipa, desde que estejamos muito agressivos e intensos. O Porro vai para estágio, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Estaremos preparados para todos os cenários”

É o último jogo do Porro?

“Não sei se é o último jogo ou não, vamos ver. Faltam poucos dias. Até dia 1, toda a gente saberá se o Porro fica ou se sai”

Final é mais importante para o Sporting que para o FC Porto?

“Para mim é sempre mais importante para nós. Porque temos menos títulos, porque o FC Porto o ano passado ganhou a Taça de Portugal e a Liga. Mas a forma de estar vai ser igual dos dois lados, eles vão querer ganhar tanto como nós. Mas precisamos deste títulos, temos um projeto que precisa de títulos e confiança. Estou confiante que vamos vencer”

Paulinho estará apto?

“Está apto. Não está sem dores, mas está apto. Quer muito jogar e é mais uma opção”

Final pode influenciar resto da temporada?

“Ganhar não salva nada. Se for ao contrário, perdemos um título e temos de seguir em frente. A vida dos clubes faz-se de desafios, o impacto que vai ter depende da nossa abordagem. Mas é importante, é um título que podemos ganhar. Saímos da Taça de Portugal, saímos da Liga dos Campeões. É sempre bom não esquecermos o sabor da vitória, é uma coisa viciante. Faz falta esse sabor. Tem de fazer parte da nossa identidade”

Se Porro sair, Sporting vai ao mercado?

“O Porro ainda não saiu, logo veremos. Claro que temos opções, temos o nosso scouting, mas nem tudo é fácil de fazer num curto espaço de tempo. O Porro está cá, vocês estão com pressa de mandar o Porro embora. Conto com o [Gonçalo] Esteves, conto com o [Diogo] Travassos, depende deles. Se tiverem de ser lançados mais cedo, serão lançados, e depois há surpresas. Nunca ninguém na formação do Sporting pensou que o Gonçalo Inácio se tornaria no jogador que é. Foi uma surpresa de todos, até para mim. Não vamos fazer nada que coloque em risco o nosso projeto, ou seja, avançar para este ou aquele jogador sem ter a certeza”

O que disse na altura da venda de Matheus influenciou SAD na estratégia de negociação de Porro?

“Não sei qual é a estratégia, nem me preocupo com essa estratégia. O que me foi dito foi sobre a cláusula do Porro, penso que é isso que está a ser cumprido. Temos de ver que, às vezes, é obrigatório vender, e eu não me quero estar a meter, não sei, e há outras fases em que não somos obrigados a vender. A meu ver, não há grandes negociadores e maus negociadores, há aqueles que têm de vender e os que não têm de vender. E quando não se tem de vender, é diferente a negociação. Deus queira que esteja complicadíssima essa negociação”

Quem é o jogador mais perigoso do FC Porto?

“O Taremi faz muitos golos, o Otávio tem uma alma e divide o jogo como ninguém. E depois há o Pepe que, para além do futebol, dá uma coisa diferente à equipa do FC Porto. O Sérgio Conceição poderia descansar os três, não acredito que o faça. Mas vale muito pela equipa, mas há jogadores especiais. E esses três jogadores, juntamente com o Uribe, são aquela base que as equipas têm para ser campeãs. Dão uma base de estabilidade à equipa”

Pensa emprestar jogadores como Rochinha?

“Depende a vontade dos jogadores, se querem jogar mais ou menos. Como a saída do Matheus Nunes foi tudo em cima da hora, nós fizemos ali alguns jogadores para posições para as quais depois voltaram outros jogadores. Não sei se vai sair alguém, poderá sair”

Ilações da derrota por 3-0 para a Liga

“Acima de tudo, não sofrer três golos. Tivemos bons momentos com bola, fomos pouco agressivos a chegar à área. Sendo muito honesto, sentimos a falta de um avançado. O Edwards jogou a avançado, ligou muito bem o jogo, mas faltou-nos agressividade, o que o FC Porto teve muito nesse jogo. Sofremos o 1-0 em cima do intervalo e depois há o 2-0, com o penálti do Porro, em que acabou o jogo. Somos uma equipa diferente, se estivermos no dia certo tenho a certeza que somos capazes de vencer o FC Porto, que é o campeão nacional e está preparado para todos os momentos do jogo”