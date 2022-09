Rúben Amorim: “Há três semanas havia crise no Sporting, tudo estava errado. Os rapazes estão de parabéns, hoje podem festejar um bocadinho”

A análise ao jogo

“Um jogo desta dimensão, o segundo jogo do grupo da Champions, onde vínhamos de uma vitória, é uma espécie de confirmar que estamos preparados para estes momentos, estes rapazes foram incríveis. Fico mesmo feliz por todo o clube, mas mesmo feliz pelos meus jogadores. Há três semanas havia uma crise no Sporting, tudo estava errado, o que temos de fazer é usar esta vitória para eles se divertirem um pouco, as crises estão sempre à porta, mas os rapazes estão de parabéns, deram tudo o que tinham.”

A equipa cresceu na Liga dos Campeões?

“Não só os jogadores, mas a equipa técnica, a forma como abordámos o jogo, na segunda parte não conseguíamos sair a jogar e batíamos a bola diretamente para a frente, isso requer maturidade, para todos percebermos como está a correr o jogo, o que requer, com está a equipa e até para os próprios adeptos, não se notou ansiedade e foi mito importante o papel deles.”

A passagem aos oitavos-de-final

“Nem se pode falar disso. Nada está conquistado, temos de ganhar ao Boavista.”

A estreia com golo de Arthur Gomes

“Quando digo festejar um bocadinho é ir jantar fora, às 23h tem que estar tudo a dormir porque somos profissionais. Estou tão feliz certamente como ele. Não tem que me agradecer. Revela é muito do caráter dos jogadores, querem muito estar aqui no clube e estou muito feliz por ele.”