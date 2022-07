Ao terceiro jogo, eis Kika Nazareth: Francisco Neto aposta na jovem e faz mudança na baliza para defrontar Suécia

Nos dois primeiros encontros do Campeonato da Europa, frente a Suíça e Países Baixos, Francisco Neto colocou sempre o mesmo onze inicial. Ora, no terceiro jogo do grupo C, o técnico realiza duas mudanças para um embate em que só a vitória conta. Assim, Patrícia Morais substitui Inês Pereira na baliza, com Kika Nazareth a entrar para o lugar de Joana Marchão. Esta alteração deverá fazer com que Ana Borges recue para a esquerda da defesa, com Kika a surgir no apoio às avançadas Jéssica e Diana Silva.

Do lado sueco, como esperado, a veterana Caroline Seger, jogadora europeia com mais internacionalizações de sempre — tem 231 partidas pela seleção nórdica —, é suplente, depois de ter tido problemas físicos nos últimos dias.

Onze de Portugal: Patrícia Morais; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Ana Borges; Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton, Kika Nazareth; Jéssica Silva, Diana Silva.

Onze da Suécia: Lindahl; Glas, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Bjorn, Asllani; Rolfo, Rytting Kaneryd, Blackstenius.