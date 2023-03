Chamada de Ana Dias é a novidade na convocatória da seleção feminina para particulares contra Japão e País de Gales

Ana Dias foi convocada para os jogos particulares da seleção portuguesa feminina diante do Japão e País de Gales, de preparação para o Campeonato do Mundo de 2023, que decorrerá de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

A avançada do Zenit, de 25 anos, que conta com uma internacionalização, substitui, face ao lote de eleitas que garantiu a presença no Mundial, Kelsey Araújo. Esta a única alteração operada por Francisco Neto.

Na Rússia desde 2020/21, Ana Dias, de 25 anos, tem-se destacado no Zenit. Em 46 jogos, fez já 22 golos pelo clube de São Petersburgo.

Portugal defronta o Japão, a 7 de abril, às 17:00, e o País de Gales, no dia 11, às 17:30, em jogos de preparação que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do play-off intercontinental. Na Oceânia, Portugal defrontará, na fase de grupos, EUA, Países Baixos e Vietname.

Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Parma, Ita), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

- Médias: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés, Esp), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit, Rus), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).