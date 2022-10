Entre Portugal e o Euro 2024 vão estar a Bósnia, a Islândia, o Luxemburgo, a Eslováquia e o Liechtenstein

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein no grupo J da fase de qualificação europeia para o Euro 2024, ditou, este domingo, o sorteio realizado em Frankfurt.

O selecionador português, Fernando Santos, disse que Portugal é “favorito” no grupo, mas colocou o foco no Mundial do Qatar, que começa em novembro. “[Otimista?] Sim, mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar no Campeonato do Mundo”, afirmou o treinador, em Frankfurt, instantes após o sorteio colocar Portugal no Grupo J, com as seleções de Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein.

De resto, Fernando Santos considerou desde logo o sorteio “atípico”, uma vez que “nesta altura estaríamos a discutir a questão do Europeu e dos jogos de qualificação, mas temos o Campeonato do Mundo” e, por isso, “o foco tem de ser o Mundial”.

“Esta é a primeira competição que vamos disputar e não a qualificação [para o Europeu], como seria natural e normal. Agora, o mais importante é o Mundial. Este sorteio, vou pô-lo dentro da mala e vou esquecê-lo. Só em janeiro vou pensar nele”, garantiu.

Além de defrontar os luxemburgueses pela terceira vez seguida numa fase de qualificação (Euro 2020 e Mundial 2022), Portugal vai reencontrar igualmente dois adversários com que se cruzou na caminhada para o Euro 2012, nomeadamente os bósnios e os islandeses.

Eslováquia (Euro 2000) e Liechtenstein (Euro 1996 e Euro 2000) também são ‘velhos conhecidos’, tendo em conta que ambos defrontaram Portugal em apuramentos anteriores.

Os dois primeiros classificados dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro 2024, juntando-se à anfitriã Alemanha, sendo que as restantes três vagas serão decididas através de um play-off, a ser disputado em março de 2024.

A fase de qualificação europeia para o próximo Campeonato da Europa vai decorrer entre março e novembro de 2023, e o play-off está agendado para março de 2024. O Euro 2024 vai realizar-se entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.