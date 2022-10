Pazes feitas? Cristiano Ronaldo voltou a treinar com a equipa principal do Manchester United

Os ânimos parecem estar a acalmar para os lados de Manchester. Esta terça-feira, o clube informou que Cristiano Ronaldo voltou aos treinos com a equipa principal do United e poderá ser opção de Erik ten Hag para o jogo da Liga Europa, na próxima quinta-feira, frente ao Sheriff - o português, aliás, surge num vídeo da sessão publicado pelo clube nas redes sociais.

O capitão da seleção portuguesa não treinava com a restante equipa desde a semana passada, como castigo por se ter recusado a entrar em campo nos minutos finais da partida frente ao Tottenham e ter abandonado o relvado antes do apito final. Pelo caminho já perdeu um dos jogos do campeonato inglês, frente ao Chelsea, que resultou num empate a uma bola.

Sabe-se que Ronaldo e o treinador têm estado em contacto desde o sucedido e terão sido essas conversas que levaram à reintegração do jogador. Sobre o castigo, Ten Hag afirmou que tinha a responsabilidade de “estabelecer padrões e valores” quando tomou medidas disciplinares contra o português.

Após a decisão do treinador, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para se justificar: “Comecei [a jogar] muito novo, e os exemplos dos jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, sempre tentei ser um exemplo para os mais jovens que estão nas equipas que represento. Infelizmente isso nem sempre é possível, e às vezes o calor do momento leva a melhor”.

A dúvida agora prende-se com a decisão de Ten Hag em relação ao próximo jogo, frente ao Sheriff. O internacional português iniciou os quatro jogos da Liga Europa do United numa época em que começou apenas dois jogos da Premier League. E agora? Cristiano Ronaldo será titular ou Ten Hag irá continuar a querer marcar a sua posição?