Sérgio Conceição e a fase das decisões na época: “Agora não há qualquer tipo de gestão, é usar o melhor onze tendo em conta os disponíveis”

Análise ao jogo

“Acho que poderíamos ter feito mais golos, se fôssemos mais esclarecidos na entrada do último terço. Foi um jogo competitivo, com uma intensidade interessante. O Famalicão deu uma réplica de acordo com o que tem feito nos últimos meses. Estamos a meio de uma eliminatória, queremos chegar à final e vamos trabalhar para isso. Agora é descansar e pensar no próximo jogo, com o Boavista”

Rotação no onze e substituições

“Tem a ver com o mérito do que fazem diariamente e pela forma como entram no jogo, sejam 90 minutos ou 10. O Grujic saiu ao intervalo porque já tinha visto amarelo e o jogo estava intenso e não queria ficar em inferioridade numérica. Era importante a presença do Otávio no corredor central e mais velocidade nas alas. Quando coloquei o Evanilson e o Taremi, foi para fazer mais golos”

Eliminatória bem encaminhada?

“Não. Vamos ter um jogo extremamente difícil em casa, perante uma boa equipa. Disse que o resultado do jogo contra o Famalicão no campeonato não espelhou o conteúdo do jogo. O Famalicão é uma equipa que sabe o que faz e joga bem. Esperam-nos dificuldades em casa”

Teria sido importante conseguir vantagem maior?

“Agora não há qualquer tipo de gestão, é usar o melhor onze tendo em conta os disponíveis para vencer os jogos. Montei o onze hoje para ganhar. Os jogadores são todos importantes, eles sabem disso. Nisso, tenho um grupo fantástico. Estamos aqui para, jogo a jogo, lutarmos por estes dois objetivos que temos. Um depende de nós e o outro não, infelizmente”