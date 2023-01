Sérgio Conceição: “Ajustámos ao intervalo e a partir daí não me lembro de uma ocasião do Sporting na segunda parte”

FC Porto foi melhor?

“Ganhámos, as finais ganham-se. Houve bons momentos. Nos primeiros 10 minutos fizemos o golo. Tínhamos definido, estrategicamente, não irmos buscar o Sporting como normalmente o fazemos, com a equipa um pouco mais baixa, mas estávamos a definir mal a zona para pressionar. O Porro metia-se numa zona muito baixa, o Wendell a querer ir buscá-lo muito alto e o Edwards a meter-se nas costas dele. Obrigava o Eustáquio a sair do corredor central, eles encontravam esse apoio dentro e faziam as variações do centro de jogo. Bons 30 minutos do Sporting, mas a minha equipa podia e devia ter interpretado as coisas de outra forma. Ajustámos ao intervalo e a partir daí não me lembro de uma ocasião do Sporting na segunda parte. Claramente ficou mais facilitado com a expulsão do Paulinho, mas foi uma vitória merecida da nossa parte"

FC Porto é detentor dos quatro troféus nacionais

“Quando iniciamos a época, traçamos os nossos objetivos. Diariamente metemos a nossa dedicação, ambição e trabalho no máximo, pelo que não faz sentido desvalorizar algum dos troféus. Fui a duas finais e perdi, hoje ganhei a primeira Taça da Liga para o FC Porto e estou contente. O que está para atrás não me diz nada. Desde que assumi o FC Porto como treinador, todos os dias é para se ganhar algo”

FC Porto hegemónico em Portugal?

“Estamos num período bom. Não podemos esquecer que passámos um período de alguma dificuldade. Olhamos para os jogadores protagonistas nesta competição e vemos jovens, jogadores saídos da equipa B, juntamente com jogadores muito experientes. Eu queria ganhar sempre, nem sempre é possível, mas está lá uma coisa que os adeptos reconhecem, que é dar o máximo”