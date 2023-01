Sérgio Conceição: “As pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo, mas sim para o resultado. Fomos a duas finais e perdemos”

O que o FC Porto tem de fazer para ser feliz?

“Tem de marcar mais golos que o Sporting para ganharmos esta competição que é um dos objetivos. Não está a ser tudo positivo, porque no campeonato temos algum atraso mas de qualquer das maneiras há muita coisa positiva desta época e amanhã temos a possibilidade de conquistar um título. Vamos defrontar um Sporting que em termos estruturais é a mesma equipa mas a dinâmica é diferente, com nuances diferentes no seu jogo. É focar-nos na nossa equipa e saber que do outro lado está um adversário que está num patamar elevadíssimo, que trabalha há algum tempo com a sua equipa técnica, e bem, e que vamos ter um jogo complicado. As pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo, mas sim para o resultado. Já fomos a duas finais e perdemos”

Preparação com menos horas de descanso

“Eu não me referi em relação ao Sporting, porque o Sporting já esteve do outro lado. Nós temos menos um dia de descanso e eles já tiveram em outros anos nessa situação. Jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que jogar ao terceiro dia e depois estamos numa final, contra um adversário fortíssimo. Todos os minutos de recuperação são importantes. Mas não tendo também não vou utilizar como desculpa no final do jogo”

Evanilson e Grujic

“O Grujic não está disponível. O Evanilson estando já a trabalhar com o grupo, ainda precisa de tempo, mas está disponível”

Mercado, poucas notícias

“Normalmente é para os que estão ou muito bem ou muito mal, não gosto do mês de janeiro nesse sentido. Mas foi das janelas de mercado em que não houve muito turbulência e isso é muito importante para o grupo de trabalho”

Porro

“Preparação não vai influenciar porque somos fiéis ao que somos equipa, mas estamos atentos à dinâmica do adversário e aos jogadores que fazem parte dessa dinâmica. E um Pedro Porro é diferente de um Esgaio, sem dúvida. São os dois muito ofensivos, mas com características diferentes. Na frente, se jogarem Paulinho, Edwards e Trincão, é diferente de ter Pote na frente”

Lado racional ou emocional numa final

“O Abel um dia disse-me uma coisa muito acertada, entre outras coisas acertadas que ele diz, que o jogador tem de ter cabeça fria e coração quente, é um bocadinho por aí. O coração quente dá o tal brilho no olhar e a cabeça fria o sermos inteligentes na interpretação das tarefas. É preciso inteligência e também a paixão pelo jogo, a ambição, a forma como se olha para o adversário”

Relvado

“Pesado não acredito que esteja porque não tem chovido, poderá estar não em bom estado porque nos últimos jogos vi jogadores com falta de aderência, a escorregar várias vezes. Espero que esteja bom, porque privilegia o espectáculo e o espectáculo do resultado, que é o mais importante para mim”

Penáltis

“Tudo é importante, mas posso confidenciar que não treinei. Na véspera de um jogo treinar penáltis, quem bate bem, se falha, vai com o pensamento para o jogo que é de evitar. Não é na véspera de uma final que se vai treinar penáltis, isso vai-se treinando”

Árbitro

“Ao João Pinheiro desejo as maiores felicidades para o jogo de amanhã, para a sua equipa e para o VAR. É um dos melhores árbitros portugueses, não estou a dizer nada de novo e não estou aqui a puxar o saco, não preciso disso”