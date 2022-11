Marcano e Grujic no 11 de Conceição: as equipas para o FC Porto-Atlético Madrid

FC Porto

Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Taremi, Evanilson

Atlético Madrid

Oblak, Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Axel Witsel, Saúl, Rodrigo de Paul, João Félix, Griezmann, Correa

Os portugueses procuram garantir o primeiro lugar do grupo, enquanto os espanhóis tentam a permanência nas competições europeias. Os campeões nacionais, sem Mateus Uribe e David Carmo, recebem esta noite o Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão a partir das 17h45 (Eleven Sports1).

