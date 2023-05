Real Madrid contra Manchester City, Ancelotti contra Guardiola: esta é a verdadeira final da Champions

Estava com muita expectativa para o Bayern Munique - Manchester City. Em abril, quando os melhores se encontram, ficamos à espera de jogos emocionantes. Mas fiquei desiludido. O City geriu a vantagem de 3-0 que já trazia da 1.ª mão. O Bayern não foi capaz de desafiar o rival.

Agora estou com muita expectativa para o Real contra o City. É a meia-final do ano passado e foi o momento mais brilhante da temporada, com o vencedor a definir-se nos últimos segundos. São os dois clubes mais fortes da Liga dos Campeões, o que diz muito sobre o futebol europeu. As ligas inglesa e espanhola não estão a produzir uma segunda equipa de topo neste momento, a Bundesliga nem sequer uma. O PSG só promete, mas nunca concretiza. A Itália está na mó de cima, o Inter e o Milan a tirarem vantagem do sorteio. Mas Real contra o City é a verdadeira final.

Como é que Real Madrid e City conseguem dominar a competição? Com jogadores de elite, treinadores de elite, com clareza, identidade e união. Todos no clube, sejam treinadores, diretores ou jogadores, têm a mesma visão. Só assim é possível ter harmonia em campo.