Um a zero: a vitória magra que alimenta multidões

Foi há sete anos, em Vila do Conde. O Benfica, à procura de um tri que lhe escapava há mais de trinta anos, disputava o campeonato taco a taco com o Sporting. Um deslize e era a morte do artista. E o deus ex machina dessa época, um deus de sangue azteca, lá entrou em cena para pôr em êxtase milhares de benfiquistas do Norte. A propósito, o benfiquista do Norte merece uma estátua bem no coração da Invicta, em plenos Aliados.