Grimaldo, o caso raro do Benfica e da liga portuguesa

Não é habitual vermos um jogador que está entre os melhores da posição a nível europeu (não no topo, mas numa lista restrita) ficar tanto tempo por cá. Chegou como uma promessa adiada, evoluiu até se tornar uma referência no Benfica. Nesta temporada, atingiu uma regularidade excepcional com Roger Schmidt. E agora? O contrato está a terminar e, com a relevância que tem no 11 encarnado, gerir a situação é tudo menos fácil. Grimaldo estará certamente nos pensamentos da direção do clube.