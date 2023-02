A dona do mercado e os novos desafios na liga portuguesa

O período áureo do futebol português, no que diz respeito a contratações, aconteceu no final da primeira década do século XXI e nos anos que se seguiram. Porto e Benfica discutiam os melhores talentos da América do Sul, sendo reconhecidos como uma porta ideal para a entrada na Europa. Não acidentalmente, o nível da rivalidade – qualidade de jogo e dimensão dos protagonistas - atingiu um pico difícil de repetir, com campanhas europeias que provaram essa capacidade competitiva. A máquina estava construída. Comprar, valorizar, vender e voltar a fazer. Além da margem para investir, havia um crédito estabelecido para atrair os próximos craques. Os exemplos são quase infinitos.