Bob Martínez e o copo meio cheio

Há um efeito surpresa muito claro na nomeação do novo seleccionador nacional. Mourinho, Rui Jorge, Abel ou Luis Enrique foram lançados como prováveis sucessores de Fernando Santos, mas a FPF apresentou uma opção fora da caixa. A memória recente, pelo fracasso em toda a linha no último Mundial, não cria altas expectativas como ponto de partida para Roberto Martínez. Isso pode favorecer o espanhol, que tem provas dadas em contexto internacional e suficiente competência táctica para colocar Portugal no caminho certo.