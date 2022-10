Rúben Amorim e o complexo de Braga

Uma coisa toda a gente sabia: quando Rúben Amorim, elevado ao estatuto de única voz do futebol do Sporting, ficasse afónico ou se estatelasse no campo da comunicação que domina como poucos, não poderia contar com Frederico Varandas para ir em seu auxílio. Varandas é médico, teve experiência militar no Afeganistão e estará certamente habilitado a salvar alguém que esteja em risco de vida. Só não lhe peçam para salvar ninguém com recurso à oratória.

Nunca houve um presidente de um grande clube tão incapaz no manejo da palavra quanto Frederico Varandas. Nem vale a pena compará-lo com o mestre do florete verbal, monsieur Pinto da Costa, ou com a metralhadora emocional que era o seu antecessor, entretanto dedicado às lides musicais e à tele-realidade.

Varandas até perde para Luís Filipe Vieira que, sem a almofada do discurso escrito, frequentemente se enredava em penosas sucessões de monossílabos soluçantes. Só que Vieira era, como ele gostava de dizer, um homem do povo. Adivinhava-se que, entre amigos e longe das câmaras de televisão, teria a eloquência popular e descontraída que não se tolera em circunstâncias mais formais.

Varandas tem formação superior. É médico, por amor de Deus! E se nem todos os licenciados têm de ser exímios no uso oral da língua, pede-se-lhes, ao menos, um mínimo de competência quando abrem a boca. E Varandas tem esse enorme defeito: só quando está calado é que o podem confundir com um grande presidente, um gestor fabuloso.

Daí que estes anos em que Rúben Amorim foi assumindo a função de porta-voz exclusivo do Sporting, quase sem erros, quase perfeito no tom e no conteúdo, tenham sido um bálsamo para Varandas, que pôde fugir dos holofotes como os vampiros fogem da luz, e limitar-se ao papel de efígie de si mesmo, um daqueles imperadores que reforçavam o poder e a autoridade limitando-se a aparecer ao longe, acenando aos súbditos.

E o que os sportinguistas temiam aconteceu. Ao primeiro discurso nitidamente desorientado de Amorim, apareceu Varandas para piorar a situação. Comecemos pelo treinador. Se a sua imaculada comunicação lhe valeu justos elogios até aqui, o delírio na defesa de Esgaio merece pelo menos um “francamente, Rúben”. Não pela defesa nobre e galharda do seu pupilo, mas por, de passagem, ter inventado um complexo de Braga que, muito sinceramente, não parece existir em mais lado nenhum a não ser na cabeça do próprio Amorim – e talvez na de Hugo Viana.

Os jogadores vindos do Braga são mal-amados em Alvalade? Enfrentam um juízo mais severo do que aqueles que vêm, por exemplo, de Famalicão ou de Mainz? Nunca tinha reparado nesse preconceito e acredito que, até à semana passada, a maioria dos sportinguistas também não. Talvez o que Amorim tenha querido dizer (mas é logo mau sinal quando um comunicador exímio obriga a uma interpretação benevolente das suas palavras) é que os jogadores por ele indicados e que fizeram o mesmo caminho que ele, de Braga para Lisboa, recebem os ataques que lhe são dirigidos e que o têm como verdadeiro alvo.

Concedo que isto seja muito rebuscado quando as coisas serão mais simples: maus resultados provocam mais erros de comunicação. E Rúben Amorim sabe melhor do que ninguém que não pode contar com Frederico Varandas para o tirar verbalmente do buraco para o qual as suas falhas de comunicação (e os resultados, sempre os resultados) o atiraram. Neste momento de crise – a eliminação com o Varzim foi péssima mas a exibição foi ainda pior – dispensam-se dotes de comunicação. Não é hora de maquilhar a realidade com palavras, nem o presidente do Sporting tem as qualidades necessárias para essa missão. O que ele tem de fazer é ajudar o treinador a recuperar a autoridade, a serenidade e o equilíbrio. Ou então vão os dois ao fundo.