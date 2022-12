O que nos faltou foi uma antonomásia

Escrevi eu aqui que nos cabia desmanchar os prazeres dos marroquinos com arte e crueldade, como os bons vilões de cinema que éramos, e afinal foram os marroquinos que, com crueldade e arte, e alguns paus e pedras, destruíram o nosso sonho. A defender, encerraram o jogo num minifúndio sobrepovoado entre o bico da grande área e a linha de meio-campo. Raramente aplicaram pressão alta porque não lhes convinha. E quase sempre saíram com grande engenho da pressão alta de Portugal – aqui foram artistas. Depois do golo – um salto impossível de En-Nesyri – foram cruéis. E valentes na entrega. E merecedores da sorte em certos lances.