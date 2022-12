Pepe e os fantasmas do grande Mundial que fez com a idade em que a maioria dos jogadores já está a gerir estabelecimentos de restauração

Diogo Costa - Num Mundial em que esteve quase sempre em grande nível cometeu dois erros gigantes. Um não passou de um susto. O outro pôs-nos no avião de regresso a casa.

Diogo Dalot – Remou contra a maré e nunca chegou a perceber que não havia maré, estava num pântano.

Pepe – Aquele lance no final do jogo, em que podia ter empatado a partida, vai persegui-lo. Terá de espantar os fantasmas com a recordação do grande Mundial que fez quando a maioria dos jogadores da idade dele está a gerir estabelecimentos de restauração.