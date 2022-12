A Europa prevalece no Catar. Marrocos é uma seleção europeia em termos de cultura e a Argentina joga como um clube da Liga dos Campeões

Os quartos de final estão a decorrer e toda a gente fala de Marrocos. Pela quarta vez, uma nação africana, e pela primeira vez uma nação árabe, está entre as últimas oito seleções. Geograficamente, isso é verdade, mas em termos de cultura futebolística, Marrocos é uma seleção europeia. Uma das estrelas, Achraf Hakimi do PSG, nasceu em Madrid e jogou em todas as equipas juvenis do Real. A outra, Hakam Ziyech, do Chelsea, cresceu nos Países Baixos e ganhou nome no Ajax.

Marrocos, cuja costa pode ser facilmente vista da Andaluzia, adaptou o seu futebol ao estilo espanhol. Os jogadores são leves, ágeis, flexíveis e tecnicamente bons. A equipa defende com dedicação e contra-ataca com coragem. “Temos de copiar o jogo dos europeus”, diz o selecionador de Marrocos, Walid Regragui, “e trazer os nossos próprios valores”. Marrocos derrubou a Espanha nos oitavos de final.