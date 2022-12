A Alemanha tem de se reinventar para Gary Lineker voltar a ter razão

Antigo campeão do Mundo de futebol

Gary Lineker já não tem razão. O futebol já não é um jogo em que a Alemanha vence no final. Até agora, no Catar, as grandes nações têm tido sucesso. Menos nós. Como aconteceu nos dois campeonatos anteriores a Alemanha foi eliminada cedo.

É possível observar um padrão nos fracassos dos últimos quatro ou cinco anos. A Alemanha perdeu a sua estabilidade defensiva e a equipa não consegue manter ninguém longe da sua própria baliza. Todos os adversários conseguem criar oportunidades de golo, até mesmo a Costa Rica e (no único jogo amigável) o Omã. O jogo da Alemanha sofre sempre uma quebra.

Nos três jogos da fase de grupos, a seleção alemã mostrou paixão, empenho e agressividade. Os adversários sentiram que havia jogadores com qualidade em campo. Mas havia uma falta de estratégia e ordem, e nunca ficou claro quem assumiria qual papel. A equipa de Hansi Flick também não foi bem ensaiada para o Catar.