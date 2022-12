Um tigre desdentado dança com a irmã

No futebol as ideias dos treinadores deviam ser como os princípios de Groucho Marx: se não gostam destas, tenho aqui outras. Não é se não gostam, claro, que isto não é nenhum concurso de popularidade. É se não funcionam. Quando as ideias não resultam, seja porque os jogadores não são os mais adequados, seja porque os adversários as conseguem descodificar com certo à-vontade, é preciso dar dois passos atrás e encontrar novas ideias. Ou novos jogadores para as mesmas ideias. A única coisa que não se pode fazer é escolher o adversário que mais convém às nossas ideias.