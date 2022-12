Mbappé sabe onde está o ouro

Escrevia um amigo meu há dias, sem ponta de ironia, que o estatuto mítico de Diego Maradona se devia em grande parte ao que fez no Mundial do México, em 86. E dizia-o em tom de lamento ou acusação: “ah, se não fosse aquele Mundial, Maradona hoje não seria ninguém.” Ele não escreveu assim, mas a ideia era esta, como se todo aquele campeonato fosse uma “mão de Deus” gigante, uma ilegalidade, uma batota genial de um Deus a brincar com os humanos. Dizer que Maradona é Maradona por causa do que fez no México, o malandro, é o mesmo que acusar Miguel Ângelo de ter pintado o teto da Capela Sistina. É uma variante involuntariamente cómica do “assim também eu” e do “mas fora o Mundial do México, o que é que o Maradona fez pelo futebol?”