As laranjas mecânicas não dão sumo

Diz a sabedoria popular aplicada aos Mundiais que as equipas que vão de menos a mais são as mais perigosas (a sabedoria popular também diz que é importante entrar com o pé direito, asserção que aparentemente colide com a outra, mas não há problema porque a sabedoria popular é que sabe).

Se há equipa que parece estar a seguir esta trajetória não como um acaso, mas como um plano prévia e cuidadosamente traçado, é a dos Países Baixos. Nos jogos com o Senegal e o Equador (o jogo contra os amadores do Catar não entra nestas contas) teve mais resultado do que exibições ou, como diz o bordão futebolístico, venceu mas não convenceu.