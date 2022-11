No grupo de Portugal, Gana bate Coreia do Sul num jogo de emoções - e Paulo Bento, expulso, falha duelo com a seleção nacional

O dia já tinha começado bem com um Camarões - Sérvia cheio de voltas e reviravoltas. Marcaram primeiro os camaroneses, com os sérvios a passarem para a frente com dois golos nos descontos da 1.ª parte. No segundo tempo, os africanos pareciam derrotados e uma jogada coletiva mágica da Sérvia colocou o marcador em 3-1. Mas a entrada do ex-FC Porto Vincent Aboubakar mudou a face do jogo: o avançado fez o segundo golo dos Camarões aos 64’ e dois minutos depois deu o passe para Choupo-Moting fazer o empate.

O marcador terminou assim, com um 3-3 que destoa de tantos jogos desbotados de emoção que temos visto neste Mundial.



E o nível de palpitações não baixou para o segundo jogo do dia. No grupo de Portugal, Coreia do Sul e Gana procuravam a primeira vitória e algo a que se agarrar na esperança de chegar aos ‘oitavos’. Para os ganeses, depois da derrota com Portugal, pontuar era essencial. A Coreia do Sul de Paulo Bento vinha de um dos jogos mais pobres do torneio, frente ao Uruguai, sem golos e sem qualquer remate à baliza.

No Estádio Education City, em Al Rayyan, a Coreia começou bem e dominou os primeiros 20 minutos e foi assim em contra-corrente que apareceu o primeiro golo do jogo, com o Gana a adiantar-se por Salisu, aos 24’, num lance confuso que ainda foi ao VAR por possível mão na bola. Com os coreanos a evidenciarem as primeiras dificuldades defensivas, o 2-0 demorou 10 minutos: marcou Kudus de cabeça, após cruzamento de Jordan Ayew.

A sofrer uma desvantagem que talvez não merecesse, a Coreia respondeu com um início de 2.ª parte demolidor. A entrada de Lee Kang-in deu um novo fôlego à equipa de Paulo Bento, muito perigosa a partir do corredor esquerdo. Foi daí que aos 58’ surgiu o cruzamento do jogador do Maiorca para a cabeça de Cho Gue-sung, que faria o empate três minutos depois, com mais um voo entre os defesas ganeses.

E numa fase em que a Coreia parecia emular a grande entrada em jogo, mas agora com golos, a defesa comprometeu de novo. Aos 68’, a defesa mal colocada permitiu que o cruzamento de Mensah encontrasse dois ganeses sozinhos na área: Inãki Williams falhou o primeiro remate, com um pontapé na atmosfera, mas a bola seguiu para Kudus, que bisou.

Mohamed Messara/EPA

Daí até final, a Coreia assediou de todas as maneiras e feitios a área do Gana, que se fechou em copas a defender os três pontos. O perigo voltou a chegar quase sempre do lado esquerdo, não faltaram oportunidades, a última por Lee Kang-in, já o relógio apontava 10 minutos para lá da hora.

O apito final de Anthony Taylor apareceu momentos depois, logo após um remate coreano que ainda bateu num jogador ganês. Taylor não permitiu que se marcasse o canto, para fúria de Paulo Bento, que acabou por ser expulso. O português não estará assim no banco no jogo com a seleção nacional, na sexta-feira.

Com este resultado, o Gana fica agora com três pontos e reentra na corrida pelos oitavos de final. A Coreia do Sul, com apenas um, jogará sempre a vida frente a Portugal, seja qual for o resultado às 19h no duelo com o Uruguai.