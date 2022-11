Nas ruas de Doha entre o paraíso saudita e o inferno argentino: “Vieste ver o Messi? Eu não o vi em campo”

– Vieste ver o Messi ao estádio?

– Sim.

– Ahh, eu não o vi.

O atrevimento é de Mohamed, de 36 anos, chegado de Jeddah para ver o jogo que fundou o espanto planetário em relação ao Campeonato do Mundo, no Catar. O riso parecia um daqueles que se vê quando alguns triunfam numa revolução. “É a maior vitória da Arábia Saudita”, dizia com vontade, como se gargalhasse com as palavras, explicando a dimensão do feito de superar Lionel Messi e companhia. O Estádio Lusail era a capital saudita. As imediações do recinto eram de uma alegria imensa, contrastando com a incredulidade dos argentinos, sovados no espírito. O verde brilhava mais que o sol, já adormecido. No metro, com a ajuda da acústica e dos cantos e recantos daquela estrutura, a festa cresceu.

Foi aí que Mohamed falou à Tribuna Expresso com uma felicidade realmente emocionante. Questionado se agora era até à vitória no Campeonato do Mundo, alinhando no desvario emocional, respondeu como um menottista de primeira: “Eu gosto que eles joguem bem, o resultado vê-se depois”. E lá confirmou que esta tarde os futebolistas sauditas jogaram muitíssimo bem e que o representaram. Os cânticos enchiam as carruagens, escorria vaidade. Havia risos e muita gente a filmar. Um senhor mais velho, tapado por um típico dishdasha branco, acenava com a cabeça. Talvez fossem provocações. Talvez fosse só uma bebedeira de alegria inocente e juvenil. Ou coisas que se dizem quando se desconhece o paradeiro da tristeza que arruina.

Alguns argentinos pareciam estar de ressaca desde 2002. Outros, como um casal na casa dos 30, ia rindo e até batucando os pés, acompanhando com os ombros.

Richard Heathcote

Foi como um rugido de um leão com sete metros. Primeiro, os dribles, como se tratasse de uma sequela da humildade, retirando beleza das coisas singelas e meramente possíveis. Depois, os golos. E que golo de Salem Al Dawsari, o 10, que foi mais Messi do que Messi esta tarde. A seguir, a resistência, cada corte, cada perseguição e recompensa foi como uma missão impossível que soava a uma canção melancólica.

– Estás feliz?

– Sim… mas é normal, podíamos fazer isto todos os dias.

Mais um saudita, deslizando nas escadas rolantes, que desconhecerá certamente, pelo menos durante as próximas horas, o que é isso de ter os pés no chão. O “normal” foi como se o que sucedeu esta tarde tivesse sido algo pertencente à vulgaridade, ao quase aborrecimento rotineiro.

Mas não, hoje levita-se.

Três amigos argentinos, Lucho, Joaquín e Martín, saíam do metro visivelmente beliscados na alma. Vieram ver os três jogos e começam com um gostinho estranho na boca. “Pareciam demasiado confiantes”, arrisca um deles, numa alusão silenciosa ao golo marcado muito cedo, por Messi. Essa é a opinião de um jornalista daquele país que ia no metro, estranhando também a falta de frescura. “Entraram como deuses e agora vão matá-los”, antecipa a rudeza da sociedade argentina. “Somos muito exitistas”, diz, classificando com outras palavras os argentinos como fanáticos do êxito. Ou seja, quando se ganha está tudo bem. Antecipa também que vai chover muitas críticas em cima da cabeça de Rodrigo de Paul, talvez pela exposição e proximidade com um cantor daquele país, mas considera que estiveram todos abaixo do que podem fazer. “O treinador vai ter de fazer um grande trabalho e não pode deixar cair nenhum jogador”.

Noutra carruagem rumo a Souq Waqif, um sorriso demasiado habilidoso em cima de uma camisola da Argentina leva à pergunta “que difícil, eh?”. Disse em inglês que não tinha percebido. É um Mundial em que perguntar de onde se é se trata de um bom princípio, pois há demasiada gente com camisolas e bandeiras alheias. O argentino não era argentino, afinal tratava-se de um sírio que vive na Arábia Saudita. “Lá, perdem os jogos todos. Mas um amigo meu ofereceu-me a camisola da Argentina e viemos ver”, conta, mostrando as fotografias da amizade e daquele pedaço de tecido que geme em vão. Karim, que seguia viagem para ver o México-Polónia, diz que aqueles adeptos montaram no estádio um espetáculo incrível. No metro, seja em que linha fosse, não havia trégua.

Christopher Lee

À chegada a Souq Waqif, os transeuntes e os adeptos de futebol, ébrios de satisfação, misturam-se. Há muitas luzes. No horizonte veem-se edifícios enormes como se fosse um centro financeiro. Há um camelo ali com o que aparenta ser o seu mestre, ou dono, ou o que se diz sobre quem tem um camelo pegado a uma trela. O mercado e os seus tentáculos concentram muita gente. Há artesanato, falcões, gelados e produtos de futebol à venda. Os sauditas continuam a cantar para mal de gente como o argentino que se passeia com uma camisola antiga do Newell's Old Boys, com o número 10, provavelmente dos tempos de Diego Maradona. Ou para aquele que desfilava com a túnica branca com Messi tatuado no tecido, beijando a Bola de Ouro.

Na busca por uma simples tomada ao lado de uma cadeira e de uma mesa para escrever, entramos num restaurante alegadamente italiano com cheiro a shisha. Está quase cheio e leva nas entranhas muitos argentinos. A carta revelava um nome curioso e que explicava tudo: Boca. O símbolo é o sol da bandeira argentina e, mais abaixo, veem-se alguns edifícios a fazer lembrar o Caminito, no bairro de La Boca. E, supostamente, há carne argentina. Se calhar, ao virem aqui, funciona como um abraço de mãe ou de alguém de quem se gosta admiravelmente. É um conforto terno, quem sabe.

Por aqui, a dor dói menos, mesmo sem uns copos de cerveja e de vinho. Os sorrisos vão-se abrindo, serenam a paixão magoada e aceitam que amanhã será outro dia. Os três amigos estavam confiados de que seria diferente a partir daqui. No restaurante Boca, uns já falam alto e riem. Um homem corpulento e saciado tenta sair por um cantinho que está bloqueado por uma mesa com quatro sauditas, quanta ironia, a melhor metáfora para o que aconteceu esta terça-feira. Três deles, noutra mesa, estão concentrados a acompanhar o México, o próximo adversário. Como dizia o jornalista argentino numa das linhas do metro: “Se ganham esta noite, da próxima vez vão jogar por duas coisas: para se classificarem e para nos tirarem do Mundial”.