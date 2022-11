Messi, depois de um dos maiores escândalos da história do Mundial: “Não esperávamos. Nunca nos sentimos cómodos”

Aconteça o que acontecer, é uma daquelas perguntas que ecoará em Buenos Aires e tantas outras praças de tantas outras cidades argentinas nos próximos anos: onde estavas quando perdemos com a Arábia Saudita no arranque do Mundial de 2022, vindos de 36 vitórias consecutivas?

Lionel Messi ainda não terá todas essas respostas. Aos jornalistas, após o desaire por 2-1 em Lusail, o capitão começou com uma nota positiva, após uma daquelas surpresas que ficará na memória coletiva da competição. “Este grupo destaca-se pela união e pela força. É o momento de mostrar isso mesmo, que somos verdadeiramente fortes”, frisou, deixando um pedido para que na Argentina “se confie”.

“É um golpe muito duro para todos, para as pessoas e para nós. Não o esperávamos, mas que se confie neste grupo, que não vai desistir”, continuou.

Para a Argentina, as opções agora são ganhar ou ganhar. Seguem-se embates duros com México (dia 26) e Polónia (30). “Há muito tempo que não passamos por uma situação destas, de termos uma obrigação. Temos de pensar no que vem aí e preparar bem”, seguiu o jogador do Paris Saint-Germain, que ainda na véspera havia afirmado estar num “grande momento pessoal e físico”.

Messi lembrou, no entanto, que a Argentina já jogou “jogos com estas características”, ou seja de corda na garganta, e seguiu em frente: “É o momento de estarmos mais unidos do que nunca, não esperávamos isto, mas dependemos de nós próprios”.

Arábia Saudita não era incógnita

Lionel Messi, a jogar aquele que será, com alguma certeza, o seu último Mundial, garante que a Argentina sabia que a Arábia Saudita “jogava assim”, mas que a equipa estava “um pouco acelerada” e que nunca se “sentiu cómoda”.

“Sabíamos que faziam bem a questão da linha defensiva. Às vezes deixas-te levar pelo jogo e ao ver tanto espaço… Caímos em erros nosso, ao chegar antes de tempo, não jogar mais. Queríamos arrancar e terminar pelo mesmo lado e talvez isso nos tenha confundido um pouco”, rematou o número 10 argentino, que marcou o único golo da sua equipa, de penálti, ainda na 1.ª parte.