Um Mundial sem o Bola de Ouro: Karim Benzema desfalca seleção francesa devido a lesão

É mais uma estrela que não estará no Catar. Neste caso, o último vencedor da Bola de Ouro. A Federação Francesa de Futebol comunicou que Karim Benzema falhará o Mundial devido a uma lesão na coxa esquerda.

O avançado de 34 anos vem de uma temporada com vários problemas físicos ao serviço do Real Madrid. A última vez que Benzema completou os 90 minutos numa partida pelos espanhóis foi a 19 de outubro. A 2 de novembro, contra o Celtic, saiu lesionado aos 27'.

Depois de ter treinado várias vezes condicionado, o atacante juntou-se ao resto dos companheiros na equipa campeã do mundo em Doha. No entanto, teve de abandonar o treino e, depois de ter ido fazer uma ressonância magnética num hospital da capital catarense, confirmou-se um “período de recuperação de três semanas”, confirmou a Federação Francesa.

Reagindo à notícia, Didier Deschamps, citado pelo site oficial da Federação campeã do mundo, disse estar “extremamente triste” pelo jogador, que tinha “feito deste Mundial um grande objetivo”. O técnico sublinhou, ainda assim, que “apesar deste novo golpe”, tem “total confiança” no grupo.

A preparação de França para o Mundial tem sido marcada pelos problemas físicos. Antes de Benzema, já Kanté e Pogba, pilares da conquista na Rússia há quatro anos, tinham ficado de fora da convocatória por problemas físicos. Kimpembé, Maignan e Nkunku são outras baixas importantes por lesão.

Desta forma, os dois primeiros da última edição da Bola de Ouro não estarão no Mundial. Sadio Mané, do Senegal, também foi baixa por lesão nos últimos dias.

Esta lesão acentua a relação complicada de Benzema com os Mundiais. Com uma carreira brilhante no Real Madrid, o avançado tem uma história bem menos fulgurante pela seleção nacional. Em 2010, foi deixado de fora da convocatória por opção e em 2018 estava afastado da equipa. 2014 continuará a ser a única fase final de um Campeonato do Mundo para um dos melhores jogadores da sua geração.