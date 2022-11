Mais uma estrela fora do Mundial: uma lesão tira Sadio Mané do Catar

Ainda não se tinham disputado duas dezenas de minutos no Bayern-Werder Bremen, a 8 de novembro, quando Sadio Mané começou a coxear. Durante alguns instantes, deslocou-se com dificuldade até cair, ser assistido e, depois, substituído.

Os quase 18 milhões de cidadãos do Senegal rapidamente entraram em sobressalto com a hipótese de não contarem com a grande referência do futebol do país no Mundial 2022. O primeiro boletim clínico do Bayern falava de uma “lesão na perna direita” que deixava o avançado em dúvida para o Catar.

Mané ainda se juntou à preparação da seleção campeão de África mas, a quatro dias da estreia do Senegal, contra os Países Baixos, o pior cenário confirmou-se. A Federação do Senegal comunicou que o jogador terá de ser operado e, portanto, não poderá dar o seu contributo à seleção nas próximas semanas.

Aos 30 anos, Sadio Mané é, há muito, uma das principais referências do futebol internacional. Depois de ter brilhado em seis temporadas no Liverpool, onde formou com Firmino e Salah uma das mais letais dianteiras da Europa, o atacante trocou Anfield pelo Bayern no passado verão.

Com 94 internacionalizações e 34 golos pela seleção, Mané ficou em segundo lugar na última edição da Bola de Ouro. Falhará a presença num segundo Mundial da carreira, depois de ter apontado um golo em três partidas em 2018.

O Senegal está no grupo A, juntamente com os Países Baixos, o Catar e o Equador.