“Era um sonho, mas todos os dias o sol volta a nascer”: Sergio Ramos e a tristeza por não jogar um quinto Mundial

Na semana passada, o treinador da seleção espanhola, Luis Enrique, anunciou os convocados para o Mundial do Catar, que começa no domingo. Entre os 26 nomes, houve uma ausência bastante notada: Sergio Ramos. Através das redes sociais, o defesa veio agora revelar que a ida a este torneio “era um daqueles grandes sonhos" que gostaria de realizar. Aos 36 anos, este seria o quinto Campeonato do Mundo da sua carreira.

O jogador do Paris Saint-Germain, que passou também pelo Sevilla e Real Madrid, é o atual detentor do recorde de internacionalizações pela equipa espanhola (180).

“A última época foi dura, devido a lesões e adaptação a um novo clube e a uma cidade diferente”, começou por escrever. “Trabalhei de corpo e alma para recuperar e voltar a sentir-me como sempre, guiado pelos objetivos e sonhos que sempre se fixam. Felizmente, posso dizer que esta época sinto-me novamente como eu e voltei a desfrutar do futebol, do meu clube e de uma grande cidade como Paris”.

O PSG é atualmente o primeiro classificado da liga francesa e Ramos fez já 20 jogos esta época, entre a Ligue 1, Liga dos Campeões e Supertaça. Em toda a época 2021/22, tinha jogado apenas 13 partidas. Mas e o Mundial?

“Era um daqueles grandes sonhos que eu tinha de realizar. Teria sido o meu quinto, mas infelizmente terei de o ver de casa. É difícil, mas todos os dias o sol volta a aparecer. Não muda absolutamente nada em mim. Nem a minha mentalidade, nem a minha paixão, nem a minha perseverança, nem o esforço e dedicação de 24 horas a pensar no futebol”, acrescentou o jogador.

Ramos não veste a camisola espanhola desde março de 2021 e deixou ainda a certeza de que há muito para ser feito no futuro: “Este é o meu sentimento e queria partilhá-lo convosco. Obrigado a todos pelo carinho, temos muitos desafios e objetivos para alcançar. Desejo-vos tudo de bom. Vamos, Espanha!”.

A ausência de Ramos surge depois de ter integrado a pré-lista de convocados para o Mundial, daí que a expetativa para o seu regresso fosse ainda maior. O jogador fez parte das equipas que venceram os Campeonatos da Europa de 2008 e 2012 e o Mundial de 2010.