Uruguai, adversário de Portugal, chama dois jogadores do Sporting (esta é a lista completa para o Catar)

O defesa Sebastián Coates e o médio Manuel Ugarte, ambos do Sporting, fazem parte da lista de 26 convocados do Uruguai para o Mundial 2022 de futebol, em que vai defrontar Portugal, anunciou essa federação sul-americana.

O selecionador Diego Alonso confirmou a presença dos dois jogadores ‘leoninos’ no Qatar, num grupo em que fazem parte nomes como Darwin Nunez, ex-jogador do Benfica e atualmente no Liverpool, assim como os veteranos Edinson Cavani, Luís Suárez e Diego Godin.

Coates, de 32 anos, vai estar pela terceira vez no Mundial, depois do Rússia 2018 e Brasil 2014, enquanto Ugarte, de 21 anos, irá fazer a sua estreia na mais importante competição de seleções.

O Uruguai, responsável pela eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial2018 (2-1), na Rússia, volta a ser adversário da equipa das ‘quinas’, desta vez no Grupo H no Catar, com as duas seleções a defrontarem-se em 28 de novembro, na segunda jornada.

Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, completam o agrupamento.

O próximo Campeonato do Mundo vai decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Lista dos 26 convocados do Uruguai:

Guarda-redes: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray, Tur) e Sebastián Sosa (Independiente, Arg).

Defesas: Ronald Araújo (FC Barcelona, Esp), José Luis Rodríguez (Nacional) Guillermo Varela (Flamengo, Bra), Josema Giménez (Atlético Madrid, Esp), Sebastián Coates (Sporting, Por), Diego Godín (Vélez Sarsfield, Arg), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy, EUA), Matías Viña (Roma, Ita) e Mathías Olivera (Nápoles, Ita).

Médios: Matías Vecino (Lazio, Ita), Rodrigo Bentancur (Tottenham, Ing), Federico Valverde (Real Madrid, Esp), Lucas Torreira (Galatasaray, Tur), Manuel Ugarte (Sporting, Por), Facundo Pellistri (Manchester United, Ing), Nicolás De la Cruz (River Plate, Arg) e Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Bra).

Avançados: Facundo Torres (Orlando City, EUA), Darwin Núñez (Liverpool, Ing), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valência, Esp), Maximiliano Gómez (Trabzonspor, Tur) e Agustín Canobbio (Atlético Pernambucano, Bra).