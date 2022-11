Otamendi e Enzo Fernández juntam-se para o último baile de Messi: a lista de convocados da Argentina para o Mundial 2022

Há muito que a Argentina não encarava o Mundial com tanto otimismo. A loucura do país de Maradona com a Copa del Mundo é quase inigualável, a febre pelos cromos que o diga, mas a seleção orientada por Lionel Scaloni chega ao Catar num dos melhores momentos do passado recente. Vencedora da Copa América e da Finalíssima e com Messi em grande nível no PSG, os argentinos sonham com a terceira conquista em dezembro, depois de 1978 e 1986.

A lista de 26 convocados da scaloneta — num dos países com maior gosto por alcunhas do mundo, esta seleção também tinha de ter uma — não contém grandes surpresas, até porque o grupo tem vindo a ser consolidado ao longo dos últimos anos, longe das experiências de anteriores ciclos mundialistas. A Argentina será, naturalmente, liderada por Messi, que já assumiu que este será o seu último Mundial.

No Catar, Leo disputará a fase final pela quinta vez, depois de 2006, 2010, 2014 e 2018. Tal como Cristiano Ronaldo, irá igualar o recorde de Mundiais, pertencente aos mexicanos Rafa Márquez e Antonio Carbajal e ao alemão Lothar Matthäus.

Da convocatória fazem parte dois jogadores do Benfica. Nicolás Otamendi, com 92 internacionalizações, vai para o terceiro Mundial, depois de 2010 e 2018, como um dos esteios da equipa. Enzo Fernández, com apenas duas internacionalizações, confirma um ano de sonho, em que se afirmou no futebol europeu. Com a lesão de Lo Celso — principal baixa argentina —, o médio até pode aspirar à titularidade.

Num grupo que tem, também, como destaques Emi Martínez, Di María ou Lautaro Martínez, outra nota de relevo vai para a presença de Paulo Dybala. O craque da Roma lesionou-se recentemente e estava em dúvida, mas entra na lista. Também o ex-Sporting Marcos Acuña foi escolhido.

A Argentina está no Grupo C, juntamente com Arábia Saudita, México e Polónia.

Lista de convocados da Argentina:

Guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defesas: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon), Juan Foyth (Villarreral)

Médios: Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Alejandro Gómez (Sevilla), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Benfica), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Avançados: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Angel Di María (PSG), Julián Alvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Paulo Dybala (Roma)