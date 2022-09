De Montevidéu a Doha, episódio 5: depois de 20 anos de domínio europeu, Neymar ou Messi reclamarão o trono de volta para a América do Sul?

Desde 2002 que os Mundiais têm sido palco de festa do Velho Continente, que não só ganhou os títulos das últimas quatro edições como quase monopolizou os lugares nas eliminatórias finais das competições. No entanto, as dúvidas de várias potências europeias e o grande momento de confiança de Brasil e Argentina, potenciadas pelo estado de graça dos seus craques, leva a acreditar que uma mudança de tendência seja possível, ainda que as vicissitudes do calendário ajudem a explicar a euforia de uns e a desconfiança de outros. De Montevidéu a Doha é a rubrica em que, semanalmente e até ao arranque do Mundial no Catar, a Tribuna Expresso trará reportagens e entrevistas sobre a história da mais importante competição global

Quando, a 15 de julho de 2018, Hugo Lloris ergueu o troféu de campeão do mundo aos céus de Moscovo, o planeta era um lugar diferente. A conjuntura política global ainda permitia que o oportunismo de Gianni Infantino se sentasse ao lado do triunfal Vladimir Putin (ainda que já houvesse crise no Donbass desde 2014); Jair Bolsonaro ainda não era presidente do Brasil e Rui Rio tinha chegado há liderança do PSD há cinco meses; covid soar-nos-ia a nome de jogador de uma seleção periférica e pandemia era tema para livros de história ou filmes apocalíticos.

No que ao domínio da bola diz respeito, aquela final, vencida pela França contra a Croácia, consolidava anos de hegemonia Europeia. Os resultados do Mundial da Rússia ditaram que, pela quarta vez seguida, o campeão da prova mais importante do planeta viesse da Europa (a França sucedeu à Alemanha, Espanha e Itália). Dos derradeiros oito finalistas da competição, sete foram europeus, com a Argentina em 2014 a ser a exceção entre França, Itália, Espanha, Países Baixos, Alemanha, França e Croácia. Das últimas 16 presentes em meias-finais, 13 vinham da UEFA, sendo o Uruguai em 2010 e o Brasil e a Argentina em 2014 as intrusas.

Enquanto rappers homenageavam as glórias dos gauleses que levaram “a taça para casa” e Putin se despedia do beija-mão que lhe fora brindado durante mais de um mês, a Europa saía do Mundial plenamente assente no trono da bola. Do outro lado do Atlântico, Neymar chorava a eliminação contra a Bélgica, num Brasil que nem às meias-finais chegava pela terceira vez em quatro torneios — e quando lá chegou foi espezinhado e humilhado por 7-1 — e Messi encolhia os ombros perante o caos organizacional de uma Argentina que assistia à implosão do breve projeto Sampaoli, o oitavo treinador de Leo em 13 anos de seleção.

Trazendo-nos de volta ao presente, na antecâmara de novo mês em que a agenda de boa parte da humanidade será ditada pelos bocadinhos livres que restarem entre um Dinamarca-Tunísia e um México-Polónia, os estados mentais são quase opostos aos do verão de 2018: a Argentina não perde há 35 jogos, venceu a Copa América 2021, a Finalíssima 2022 e parece um grupo de sorridentes amigos que extrai o melhor de Messi; o Brasil ergueu a Copa América 2019, só foi derrotado num dos derradeiros 28 encontros — frente à Argentina —, tem Neymar a voar tanto como no clube como na seleção e Tite como técnico gerador de um incomum consenso.

Deste lado do charco atlântico, há uma França que caiu precocemente no Europeu, na Liga das Nações e é assombrada por lesões ou por bruxarias de Pogba; uma Alemanha que também não chegou às partidas decisivas das últimas competições e que vive na transição da geração campeã de 2014 para uma nova, adaptando-se a Flick depois de 13 anos de Löw; uma Inglaterra que só ganhou um dos últimos seis jogos, tendo sido goleada, em casa, pela Hungria por 4-0; uma Espanha que se agarra à competência e identidade de Luis Enrique, mas sem os valores individuais de outrora; Portugal, que também esteve longe de discutir os últimos títulos continentais e navega com dúvidas que vão desde a prisão do passado à dificuldade de assumir um estilo que domine no futuro; e uma campeã da Europa, a Itália, que falhou a qualificação pelo segundo Mundial seguido.

A jardineira que compõe o contexto para o Mundial que aí vem está radicalmente diferente de há quatro anos.

20 anos depois, haverá mudança de ciclo?

Depois do Mundial 2018, a Federação Argentina, imersa numa crise de credibilidade, nomeou Lionel Scaloni, antigo jogador internacional, como selecionado interino. A escolha foi feita, basicamente, porque Scaloni já trabalhava na estrutura da Federação e era, assim, uma solução barata para um período que se julgava de transição numa entidade que vivia com problemas financeiros.

Mas, pouco a pouco, o ex-futebolista de Deportivo, West Ham ou Lazio foi “criando um grupo e fortalecendo o balneário”, descreve Vicente Muglia, jornalista argentino do “Olé”, que destaca como, a par do bom ambiente que se foi gerando, a ideia de jogo de Scaloni fomentou a transformação da equipa. “Há um futebol associativo, em que os jogadores não ficam fixos num espaço, mas organizam-se em torno de onde esteja a bola. Scaloni apostou em vários futebolistas que falam a linguagem de Messi e lhe tiram responsabilidade na posse e criação de jogo”, relata.

O meio-campo com Paredes, Lo Celso e De Paul tem a capacidade de fabricar futebol, não tendo Leo de realizar autênticas proezas cada vez que quer iniciar uma jogada, como sucedia noutras épocas. Jonathan Wilson, jornalista do “The Guardian” e escritor, olha para esta Argentina como sendo “mais equilibrada”, sem a necessidade que outrora havia de “encaixar todos os super avançados existentes no mesmo onze”, como se o facto de já não estarmos na altura em que o auge de Tévez, Agüero ou Higuaín coincidiu fosse um mal que veio por bem.

Com um onze muito bem definido, que tem como pilares defensivos Emiliano Martínez e Nico Otamendi, contando com Di María e Lautaro Martínez no apoio ofensivo a Messi, Vicente Muglia considera que a grande virtude da equipa é “o grau de compromisso que todos têm com a ideia e o plano de jogo”. A scaloneta, nome pela qual ficou conhecida a seleção, é uma espécie de habitat de felicidade suprema, onde os seus protagonistas se divertem e sorriem, longe das ansiedades e sufocos descritos por Mascherano ou Higuaín no passado recente.

Seis dos jogadores utilizados na final da Copa América, vencida no Maracanã contra o Brasil, foram estreados por Scaloni na seleção, prova da “renovação e sangue novo” que Muglia diz que o técnico injetou. Mas o líder incontestado continua a vestir a 10, levando o treinador a expressar que “Messi é o maior futebolista da história”.

Com uma estrutura que o ampara, a Argentina “já não joga para Messi, mas sim com Messi”, constata Muglia. Se ante o deserto coletivo de outrora, o canhoto era obrigado a genialidades constantes, agora pode aplicá-las sem tanto peso em cima, de forma coerente com um treinador que “soube entender muito bem as necessidades do Messi de 2021”, retrata Bruno Alemany, jornalista da “Cadena SER” e diretor do programa de futebol internacional “Play Fútbol”. Com Scaloni, Messi leva 25 golos e nove assistências em 37 jogos.

Do outro lado da fronteira, o Brasil vai em seis anos com Tite, uma instabilidade que também não vinha sendo habitual nos pentacampeões mundiais. Como termo de comparação, enquanto de 2016 a 2022 só houve Tite no comando, nos seis anos anteriores saltou-se de Dunga para Mano Menezes, deste para Scolari e de Felipão outra vez para Dunga.

O segredo para esta continuidade têm sido, como não poderiam deixar de ser, “os resultados”, nota Rodrigo Coutinho, colunista do “UOL” e autor do podcast “Código BR” na “Footure”. O Brasil é, diz, uma “equipa equilibrada, que sofre poucos golos e concede poucas oportunidades, que sabe o que fazer em todos os momentos, fruto de um trabalho de longo prazo”.

No penúltimo jogo de preparação, Tite fez o mundo salivar ao colocar como titulares Lucas Paquetá, Neymar, Vinícius, Raphinha e Richarlison, juntando potencial ofensivo capaz de transformar qualquer campo num sambódromo. No entanto, Rodrigo Coutinho lembra que Tite “sempre prezou o equilíbrio das equipas” ao longo da sua carreira e acredita que, na Copa, a “primeira opção seja colocar Fred ao lado de Casemiro, com Vinícius no banco”.

Neymar, tal como o seu colega e amigo Messi, vive uma fase de plenitude na seleção. Ambos arrancaram a temporada em grande, com o brasileiro a somar, entre clube e seleção, 14 golos e oito assistências em 11 jogos, e o argentino a ter marcado 10 vezes e feito oito assistências em 11 partidas. Ainda assim, Jonathan Wilson, autor de livros como “A Pirâmide Invertida: A História Da Tática no Futebol” ou “Anjos com caras sujas: história do futebol da Argentina”, lembra que, por muito que ambos sejam claros candidatos a figura do Mundial, já “não há torneios estilo Maradona 1986”, com um só homem a carregar magicamente uma seleção.

Os testes europeus em falta

“Há muito que os dois gigantes sul-americanos não estavam tão bem ao mesmo tempo”, considera Wilson, numa ideia partilhada por Bruno Alemany, que acredita que “Brasil e Argentina são as equipas que melhor chegam ao Mundial”. E por Vicente Muglia, que as coloca “num patamar acima” do nível dos rivais europeus.

No Brasil deseja-se ardentemente o hexa que, se não surgir, levará a canarinha a ficar, pelo menos, 24 anos sem o título (de 2002 a 2024), igualando o jejum que se verificou entre o México 1970 e os EUA 1994. Na Argentina há “euforia” numa grande pare dos adeptos, revela Muglia, mas em ambos os países há consciência de uma fragilidade comum.

Nos mais de quatro anos que passaram desde o Mundial 2018, só por uma vez, contra a República Checa em 2019, o Brasil enfrentou oposição europeia; na série de 35 partidas sem perder em que a Argentina está, os únicos rivais europeus foram Alemanha (em 2019), Itália (na Finalíssima) e Estónia.

A criação da Liga das Nações por parte da UEFA, que retirou datas para que as equipas do Velho Continente disputassem amigáveis, e a compressão do calendário provocada pela pandemia, levaram a que realizar jogos de preparação entre seleções da América do Sul e da Europa fosse praticamente impossível. Scaloni admitiu, em setembro de 2021, que a falta de rodagem contra conjuntos do outro lado do Atlântico era “um contratempo”. Tite disse, em maio, ser “muito difícil” preparar um Mundial sem medir a força dos seus homens contra os europeus, pedindo, no futuro, um “calendário melhor”, com mais abertura para esse tipo de confrontos.

Falando com a Tribuna Expresso desde os países em questão, Rodrigo Coutinho e Vicente Muglia não duvidam em apontar este défice como grande defeito das suas seleções, até porque “para vencer o Mundial é quase obrigatório vencer várias das melhores formações europeias”, evidencia o argentino.

Além da falta de rodagem que cria a ocidente da água que nos separa, a oriente a existência da Liga das Nações pode ter um efeito contrastante. Os últimos cinco jogos de Argentina foram contra Jamaica, Honduras, Estónia, Itália e Equador, isto é, só um adversário entre os 20 primeiros do ranking FIFA. Nos derradeiros cinco encontros que disputou, o Brasil teve do outro lado Tunísia, Gana, Japão, Coreia do Sul e Bolívia, nenhuma delas entre as 20 melhores da hierarquia. Por oposição, três dos últimos cinco jogos de Portugal foram contra equipas do top 20, sendo que, no caso de Inglaterra, quatro dos derradeiros cinco embates que os homens de Southgate realizaram foram face a rivais entre os 11 primeiros da lista.

Ao colocar constantemente as melhores seleções europeias frente a frente, a Liga das Nações aumenta a exigência e o interesse, mas “faz com que perder, no futebol de seleções, se torne mais normal, gerando dúvidas e incertezas”, comenta Jonathan Wilson, por oposição ao estado de graça que se foi gerando em Argentina e Brasil. O autor acredita num Mundial em que “o fator forma terá muito peso”, por haver pouco tempo — cerca de uma semana — entre o final da maioria das ligas e o começo da competição.

Bruno Alemany, especialista em futebol internacional, concorda que as seleções europeias “vêm de momentos de grande desgaste” por terem compromissos de alto nível de exigência ensaduichados em períodos de seleções sem pausas para respirar. Ainda assim, no plano futebolístico, o jornalista “não vê uma causa comum” para os momentos de dúvidas entre as equipas europeias.

“Portugal e França, por exemplo, estão a sofrer porque Fernando Santos e Deschamps estão a ser obrigados a terem de jogar em estilos de maior iniciativa, que não fazem parte da filosofia deles, mas Alemanha vive uma mudança de ciclo, enquanto a Espanha tem uma carência de talento, sobretudo para desequilibrar, de elite. Inglaterra tem sofrido porque pilares do estilo de Southgate, como Maguire ou Kalvin Phillips, não estão em bons momentos”, descreve.

Os louros recentes da glória mundial foram para a Europa, mas isso não traz otimismo ao ar de Lisboa, Madrid, Paris, Londres ou Berlim a menos de dois meses do começo do torneio no Catar. Cruzando o Atlântico, enquanto se pintam ruas de verde e amarelo no Rio e se preparam anúncios publicitários de ir às lágrimas em Buenos Aires, contam-se os dias para que o Mundial comece, na esperança de uma reconquista às costas dos portadores da camisola 10 de cada seleção.

