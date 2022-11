O show de Luis Enrique trouxe Ansu Fati e Sarabia, mas deixou de fora Sergio Ramos e os “portugueses”: a lista de Espanha para o Mundial

Quando o assunto são as listas de convocados de Espanha, a expectativa por saber como é que Luis Enrique anunciará os escolhidos é quase tão grande como o desejo de saber quem foram os eleitos. Já houve vídeos a andar de bicicleta ou o uso de caricas para representar jogadores e, para revelar os futebolistas que estarão com la roja no Catar, o asturiano voltou a embarcar no show.

Com uma apresentação cheia de luzes e efeitos sonoros, quase ao estilo de uma gala, Luis Enrique divulgou os 26 convocados. Ao contrário do que fez no Europeu, quando só levou 24 homens, o técnico levou o máximo de homens possível, justificando a decisão com a possibilidade de todos estarem no banco, algo que não sucedeu há ano e meio, quando na principal competição da UEFA só entravam 23 jogadores na ficha de encontro.

Um dos grandes destaques é a chamada de Ansu Fati. O avançado do Barcelona, de 20 anos, tem tido temporadas marcadas pelas lesões, não jogando com a seleção desde outubro de 2020. Será acompanhado por outras imberbes estrelas do Barça, como Pedri e Gavi, que aos 18 anos se tornará no espanhol mais jovem de sempre em Mundiais.

Também na convocatória está Pablo Sarabia, o avançado do PSG que brilhou na temporada passada no Sporting. Em sentido inverso, Pedro Porro, que já foi chamado por Luis Enrique, ou Alejandro Grimaldo, a realizar uma grande temporada no Benfica, foram preteridos.

Sergio Ramos, que não atua por Espanha desde março de 2021, mas tem voltado a jogar com regularidade esta temporada no PSG, também fica de fora. Thiago Alcântara é outra ausência sonante.

Na conferência de imprensa posterior ao anúncio, Luis Enrique disse que o objetivo da equipa é “o infinito”, o que significa “jogar sete encontros” no Mundial. Espanha está no grupo E, juntamente com Costa Rica, Alemanha e Japão.

Lista de convocados de Espanha:

Guarda-redes: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Defesas: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Guillamón (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Jose Luis Gayà (Valencia)

Médios: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Carlos Soler (PSG)

Avançados: Alvaro Morata (Atletico de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcelona)