O adolescente Moukoko será apadrinhado por Neuer, Müller e Götze: a lista de convocados da Alemanha para o Mundial 2022

O Mundial 2018 trouxe a pior versão da Alemanha em muitas décadas, quebrando com a rotina de termos a mannschaft sempre nas fases decisivas das grandes competição. A saída na fase de grupos foi o penúltimo ato da era Joachim Löw, que ainda orientou a equipa no passado Europeu. Agora, pela primeira vez desde 2006, há um novo homem ao leme da Alemanha num torneio de primeira importância.

Hansi Flick é o responsável por conectar o passado e o futuro de uma das potências do futebol mundial, e a lista de convocados para o Catar expressa bem essa missão. As escolhas do homem que levou o Bayern ao título europeu em 2020 são uma mistura entre velhos conhecidos, que ergueram a taça mais desejada no Brasil em 2014, e a nova geração do país.

Assim, Manuel Neuer, Thomas Müller ou Mario Götze são resistentes do triunfo de há oito anos. O criativo que marcou o golo na final contra a Argentina regressa a uma lista da seleção, ele que não contabiliza qualquer internacionalização desde novembro de 2017.

Matthias Hangst/Getty

Sem Toni Kroos, que renunciou à seleção depois do passado Europeu, ou Timo Werner, lesionado, há vários nomes da elite da bola, como Rüdiger, Gnabry, Gündogan, Kimmich ou Sané, mas a grande novidade reside na injecção de juventude.

Youssoufa Moukoko, avançado do Borussia Dortmund de 17 anos — cumprirá os 18 a 20 de novembro, dia em que Catar e Equador darão o pontapé de saída para o Mundial —, é a nova coqueluche do futebol alemão. Os seis golos e cinco assistências que regista em 2022/23 levaram-no a merecer a chamada de Flick, apesar de não ter qualquer internacionalização A.

Outro adolescente que carregará as esperanças alemãs no Catar é Jamal Musiala. Aos 19 anos, o médio, que também poderia ter optado por representar a Inglaterra, tem sido um dos protagonistas da época do Bayern, com 12 golos e sete assistências.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern Munique), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defesas: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Friburgo), Christian Günter (Friburgo), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Médios/Avançados: Karim Adeymi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern Munique), Leon Goretzka (Bayern Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munique), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Munique), Thomas Müller (Bayern Munique), Leroy Sané (Bayern Munique)