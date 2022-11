Sem Kanté nem Pogba, mas com Mbappé, Benzema ou Griezmann: os 25 (e não 26) convocados da França para o Mundial

A França foi uma das muitas seleções que, nas últimas semanas, se viram privadas de importantes opções para o Mundial 2022, que decorrerá de 20 de novembro a 18 de dezembro. N'Golo Kanté e Paul Pogba, a dupla de médios que foi fundamental na conquista da última edição da competição, realizada na Rússia em 2018, estará ausente do Catar devido a lesão.

Assim, Didier Deschamps anunciou uma lista de convocados com uma linha média totalmente renovada face ao visto em 2018, já que nenhum centrocampista que tenha sido campeão do mundo há quatro anos estará no Mundial 2022. Outra nota de destaque é o facto de a lista ter 25 jogadores, quando a FIFA permite a chamada de 26 homens.

Com Lloris a manter-se na baliza e dúvidas quanto à condições física de Varane ou Kimpembé na defesa, as maiores estrelas estão no ataque. Kyllian Mbappé, Karim Benzema e Antoine Griezmann conferem aos franceses uma força ofensiva como há poucas no mundo. Os bleus estão no Grupo D, juntamente com Dinamarca, Tunísia e Austrália.

Lista de convocados de França:

Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes), Alphonse Areola (West Ham);



Defesas: Raphael Varane (Manchester United), Benjamin Pavard (Bayern Munique), Presnel Kimpembé (PSG), Theo Hernández (AC Milan), Lucas Hernández (Bayern Munique), William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munique);



Médios: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Mattéo Guendouzi (Marselha), Youssouf Fofana (Mónaco), Jordan Veretout (Marselha);



Avançados: Kyllian Mbappé (PSG); Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Oliver Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Munique), Christopher Nkunku (RB Leipzig)