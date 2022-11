Acabou-se o mistério: Tite anunciou os 26 jogadores para o Brasil atacar o hexa e Daniel Alves é um deles

Pouco depois das 13 horas cariocas, o Rio de Janeiro tornou-se o epicentro da esperança nacional. Da boca de Tite, o selecionador, saíram finalmente os 26 eleitos para competirem no próximo Campeonato do Mundo, no Catar, que começa a 20 de novembro e se arrasta até 18 de dezembro. Não há mais suspense, agora só angústia até à estreia com a Sérvia.

Um dos maiores mistérios morava na defesa da seleção, que terá pela frente, no Grupo G, também a Suíça e os Camarões. Daniel Alves, futebolista do Pumas do México, foi convocado para jogar o terceiro Mundial da carreira. Tem 39 anos.

Há oito jogadores que passaram por Portugal na lista de Tite: Ederson, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Éder Militão, Thiago Silva, Casemiro e Raphinha.

Para o ataque, o arsenal à disposição do selecionador brasileiro que procura conquistar o título mundial, uma glória que foge desde 2002 e do cabelo à Cascão de Ronaldo Fenómeno, é tremendo. Para a frente, Tite conta com Neymar, Vinicius Júnior, Antony, Rodrygo, Raphinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

De fora, por exemplo, ficaram Gabigol, do Flamengo, e Roberto Firmino, do Liverpool. A ausência de Philippe Coutinho, criativo do Aston Villa, não foi surpresa, pois uma lesão muscular foi conhecida e anunciada algumas horas antes de Tite falar ao país.

Na baliza há poucas surpresas, com as chamadas de Alisson, Ederson e Weverton, o guarda-redes que acabou de ser campeão nacional pelo Palmeiras de Abel Ferreira.

De acordo com o “Globo Esporte”, os convocados do Brasil – um país campeão do mundo em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 – juntam-se a 14 de novembro, em Turim, para depois, a 19, voarem para o Catar.

A convocatória de Tite

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras);



Defesas: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilha), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Bremer (Juventus);



Médios: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United)

Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo);



Avançados: Neymar (PSG), Vinicius Júnior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Rodrygo (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Pedro (Flamengo), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal).