Diogo Ribeiro, o competidor nato que é “um pouco como a Rosa Mota ou o Carlos Lopes”, um “caso isolado”, porque “é extraordinário”

Em setembro de 2016, André Vaz, então um treinador de 23 anos do Clube Náutico Académico de Coimbra, viu, como normal, uma nova formada de jovens entrar para a categoria de infantis que treinava. Entre eles estava Diogo Ribeiro, de 11 anos, que cumpriria 12 no final de outubro, um “miúdo um bocado reguila, muito divertido e alegre”, conta ao telefone o técnico.

O pré-adolescente “tinha marcas boas para a sua idade” e “nadava bem os quatro estilos” da arte de cruzar as águas, mas “havia muitos miúdos a fazer coisas parecidas” a Diogo, que, recorda André Vaz, “nem sequer era o melhor miúdo da idade dele em Coimbra”.

Mas aquele garoto, “muito brincalhão” e com “dias em que não estava tão virado para o treino” tinha uma grande virtude que o seu treinador viria a descobrir. Algo que não estava tão relacionado com a técnica das braçadas ou com um físico mais ou menos esculpido para as águas. André Vaz foi-se apercebendo que o novo pupilo tinha “um espírito competitivo muito forte para a idade que tinha”, revelando “muito gosto” em desafiar-se e provar ser melhor que os demais.

Baseando-se na sua competitividade e em “muita predisposição para aceitar correções técnicas", Diogo ficou “muito bem classificado no nacional de infantis” daquele ano, mas não venceu o título. Duas épocas depois, já como campeão nacional de infantis A, Diogo Ribeiro disputou a sua primeira prova internacional. E aí o técnico que o orientava voltou a ter a demonstração de que a mente daquele jovem nadador era o seu grande argumento.

“Nessa estreia internacional, fez recordes nacionais em todas a provas que nadou, o que é invulgar. Normalmente, nessas idades os miúdos são muito fortes no treino, mas por questões como a ansiedade não conseguem corresponder nas provas. Mas a grande qualidade do Diogo, além de ter muita facilidade para aprender e corrigir, é a cabeça dele. É muito competitivo e lida muito bem com o stress das provas”, explica André Vaz, treinador de Diogo Ribeiro entre 2016 e 2021.