Natação. Diogo Ribeiro é de novo campeão mundial de juniores, agora nos 50 metros livres

O português Diogo Ribeiro conquistou esta sexta-feira, já madrugada de sábado em Portugal, a segunda medalha de ouro no mundial de juniores de natação, em Lima, Peru.

Depois da medalha de ouro na prova de 100 metros mariposa, o jovem português venceu também a final de 50 metros livres, com a marca de 21,92, à frente do cipriota Nicolas Antoniou (22,51) e do croata Gere Hribar (22,55).

Pouco antes, o nadador português assegurou presença em nova final, a de 50 metros mariposa, ao garantir o terceiro melhor tempo das meias-finais (23,94). Diogo Ribeiro ainda está inscrito nos 200 metros mariposa.

“É inacreditável, não consigo explicar este resultado”, disse o jovem de 17 anos após mais uma conquista. “Tal como ontem [quinta-feira], só tive cerca de 30 minutos para descansar e recuperar entre as meias-finais e este resultado só é possível por causa do apoio do meu treinador, do meu fisioterapeuta e da minha família”, explicou ainda.

Diogo Ribeiro ficou ainda perto do recorde mundial júnior na distância, do norte-americano Michael Andrew, em 2017, e diz que é um objetivo chegar lá: “Talvez consiga fazê-lo, vou fazer o meu melhor”.