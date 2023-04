Roger Schmidt e o Inter: “As duas equipas gastaram muita energia e foco para chegar aqui. Para os treinadores também é muito especial”

Inter

“Num jogo de quartos de final temos de esperar que o adversário esteja no seu topo de forma. Ambas as equipas gastaram muita energia e foco para chegar a esta eliminatória. Esperamos uma equipa muito concentrada do Inter, tal como espero isso da nossa equipa. É uma equipa muito boa, com muita qualidade individual, com muitas opções, tanto na defesa, como no meio-campo e ataque. O Benfica vai precisar de uma grande exibição.”

Clássico com FC Porto e os jogos do FC Porto contra o rival

“Faz parte do futebol perder. Penso que ganhámos muito antes. Com as derrotas temos de tirar o positivo. Vi a minha equipa a olhar para a frente outra vez, nos últimos dois dias estivemos totalmente focados. É preciso considerar o que aconteceu antes, como os jogos do FC Porto com o Inter. É uma equipa com experiência, que pode jogar para a frente e que depois, como aconteceu no Porto, defendeu. São capazes de alterar o estilo de jogo, o Benfica está preparado.”

João Mário

“Já deu tanto ao longo da temporada, é um jogador fundamental, é líder, é o segundo capitão penso. Tem feito uma temporada fantástica, não só pelos golos e assistências, mas é um jogador completo, fiável, tecnicamente bom, é o que precisamos amanhã. Precisamos de liderança no campo, não só do João. Ele vai jogar no seu máximo, certamente.”

Dúvidas na defesa

“Não vou dizer a equipa. O Nico Otamendi não joga amanhã, está castigado. Há Morato e boas opções para a defesa, jogadores que não tiveram tantos minutos.”

Melhor altura para defrontar o Inter?

“É como é. As duas equipas têm qualidade e merecem jogar os quartos de final. Na Liga, o Inter não está a atravessar o melhor momento, mas há muita experiência na equipa, muita qualidade. Para os treinadores também é um jogo muito especial. Espero dos meus jogadores que tenham extra motivação, mas também o espero dos jogadores do Inter. Eles têm qualidade. Temos de estar preparados, encontrar soluções, aceitar a história do jogo e há que ter em conta que haverá um segundo jogo, em Itália.”