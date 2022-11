Liverpool, o rival que Benfica e FC Porto querem evitar na Champions (estes são os possíveis adversário nos 'oitavos')

Benfica e FC Porto, que vencerem os respetivos grupos e são cabeças de série nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, têm no Liverpool o adversário comum que não querem apanhar no sorteio de segunda-feira.

Os ‘reds’, de Diogo Jota e Fábio Carvalho, afastaram os ‘azuis e brancos’ nos ‘oitavos’ de 2017/18 e nos ‘quartos’ da temporada seguinte, e superaram os ‘encarnados’ nos quartos de final da época passada, nas três ocasiões com vitórias claras em solo luso.

Além dos vice-campeões europeus e ingleses em título, os portistas também não vão querer, certamente, encontrar o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Vitinha e Danilo Pereira, que os ‘encarnados’ suplantaram na fase de grupos.

Os confrontos diretos terminaram ambos com igualdades a um golo, sempre com os parisienses a marcar primeiro, mas, no final das contas do Grupo H, o Benfica acabou à frente do PSG, no desempate pelos golos marcados fora, retirando aos gauleses do lote dos cabeças de série do sorteio.

A formação parisiense não se pode cruzar nos ‘oitavos’ com o ‘onze’ do alemão Roger Schmidt, que, por seu lado, veria com muito ‘bons olhos’ que lhe calhasse o Club Brugge, segundo do Grupo B, conquistado pelos portistas.

Quanto a adversários comuns, e além do Liverpool, destaque para os dois primeiros da última edição da Serie A, o campeão em título AC Milan, de Rafael Leão, e o ‘vice’ Inter de Milão.

As outras três hipóteses são todas provenientes da Bundesliga, o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, o Leipzig, de André Silva, e o Eintracht Frankfurt, ‘carrasco’ do Sporting, ao vencer em Alvalade por 2-1 na sexta ronda da fase de grupos.

Como cabeças de série, Benfica e FC Porto já garantiram que se ‘desviam’ de muitos ‘tubarões’, nomeadamente do campeão alemão Bayern Munique, única equipa que venceu os seis jogos da fase de grupos, e do detentor do título inglês Manchester City, dos ex-benfiquistas Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo.

Fora da ‘rota’ dos clubes lusos estão também o campeão europeu e espanhol em título Real Madrid, os londrinos do Chelsea e do Tottenham e o Nápoles, de Mário Rui, que lidera a Serie A italiana, em busca de um título que só conquistou quando teve no seu plantel Diego Armando Maradona (1986/87 e 1989/90).

Além de não poderem defrontar os restantes cabeças de série, Benfica e FC Porto já sabem que vão jogar a segunda mão das respetivas eliminatórias em Portugal.

O sorteio dos oitavos de final da ‘Champions’ está marcado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça, pelas 12:00 locais (11:00 em Lisboa), e os jogos estão marcados para 14, 15, 21 e 22 de fevereiro (primeira mão) e 07, 08, 14 e 15 de março (segunda).

Potes para o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Pote 1

Nápoles, Ita

FC PORTO, POR

Bayern Munique, Ale

Tottenham, Ing

Chelsea, Ing

Real Madrid, Esp

Manchester City, Ing

BENFICA, POR

Pote 2

Liverpool, Ing

Club Brugge, Bel

Inter Milão, Ita

Eintracht Frankfurt, Ale

AC Milan, Ita

Leipzig, Ale

Borussia Dortmund, Ale

Paris Saint-Germain, Fra