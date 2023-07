Já há datas e horários para a primeira jornada da I Liga e logo com dois jogos dos grandes à segunda-feira

O Sporting de Braga-Famalicão, em 11 de agosto, vai ser o jogo inaugural da edição 2023/24 da I Liga de futebol, enquanto Benfica e FC Porto só jogam na segunda-feira seguinte, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O organismo revelou o programa da primeira jornada do campeonato, com o campeão Benfica a visitar o Boavista e o FC Porto (vencedor da Taça de Portugal) a deslocar-se ao campo do promovido Moreirense, em 14 de agosto, depois de ambas as equipas disputarem a Supertaça Cândido de Oliveira em 9 de agosto, em Aveiro.

Já o Sporting entra em campo no sábado, dia 12 de agosto, medindo forças com o Vizela, no mesmo dia em que o promovido Farense defronta o Casa Pia e o Gil Vicente enfrenta o Portimonense.

No domingo, 13 de agosto, é a vez do Estrela da Amadora medir forças com o Vitória de Guimarães, enquanto o Arouca recebe o Estoril Praia e o Rio Ave o Desportivo de Chaves.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 11 de agosto:

Sporting de Braga – FC Famalicão, 20:15

- Sábado, 12 de agosto:

Gil Vicente - Portimonense, 15:30

Farense – Casa Pia, 18:00

Sporting – Vizela, 20:30

- Domingo, 13 de agosto:

Arouca – Estoril Praia, 20:30

Estrela Amadora – Vitória de Guimarães, 18:00

Rio Ave – Desportivo de Chaves, 15:30

- Segunda-feira, 14 de agosto:

Moreirense – FC Porto, 18:45

Boavista – Benfica, 20:45